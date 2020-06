Furynak sikerült összeállnia egy körözött maffiavezérrel

Tyson Fury június 10-én, egy Instagramra feltöltött videóban jelentette be, hogy ha minden rendben megy, akkor 2021-ben brit csúcsmeccs jön a nehézsúlyban. Ezt a WBC övét birtokló Fury és a WBA, IBF, WBO és IBO öveit őrző Joshua között rendezik majd.

A videóban Fury háromszor is név szerint említette remek barátját, akinek az oda-visszavágós párharc összehozását köszönheti: egy bizonyos Daniel Kinahant, aki miatt szinte azonnal botrány lett Kinahan hazájában, Írországban.

Kinahan ugyanis nem más, mint az ország legveszélyesebb és legnagyobb hatalmú gengszterének, Christy Kinlahannek a fia és örököse, egyben olyan alvilági figura, akit az Egyesült Államok például narkoterrorizmus gyanúja miatt köröz.

A Kinlahan-klán látja el Európa nagy részét kokainnal, remek kapcsolatot ápolnak az orosz alvilággal, és a már lassan 1,5 milliárd euró értékűre becsült, Írországhoz köthető bűnszervezetük építése közben a fegyvercsempészetbe is belekeveredtek.

Éppen ezért a papíron még nem is létező párbaj – melynek létrejöttéhez az is kell, hogy Joshua megvédje a címeit a bolgár Kubrat Pulev ellen, Fury pedig a harmadik meccsén se kapjon ki Deontay Wildertől – szinte azonnal téma lett az ír törvényhozásban. Leo Varadkar miniszterelnök a parlament előtt jelentette be, hogy felveszi a kapcsolatot azzal az Egyesült Arab Emírségekkel Kinahan szerepvállalása miatt, ahol a legfrissebb hírek szerint bujkál a férfi a hatóságok elől. A képviselő Neale Richmond pedig közölte, hogy megkeresi a legnagyobb brit sportcsatornákat, bojkottálják a Fury-Joshua mérkőzést, amennyiben tényleg megrendezik.

Anthony Joshua és Tyson Fury mérkőzése a következő évtized egyik legnagyobb bokszmeccse lesz. Hatalmas lesz, és mint a sportot szerető ember engem is lázba hoz. Ugyanakkor Daniel Kinahan, ahogy azt egy eskü alatti írásbeli nyilatkozatból múlt hónapban kiderült, egy alvilági vezér, aki az ország egyik legnagyobb droghálózatáért felel. Elég nagy aggodalomra ad okot, hogy köze van ehhez a bokszmeccshez

– mondta Richmond. Később újságírói kérdésre sem Varadkar, sem az ír hivatalos szervek nem kommentálták, hogy Kinahan kiadatása miatt vették-e fel a kapcsolatot az Emírségekkel, ugyanakkor a brit The Sunday Times bennfentes információkra hivatkozva azt írta nemrég, hogy az ír kormány az FBI és az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) segítségét kérték, hogy Kinahant bíróság elé tudják állítani.

Richmond és Varadkar felhívása a bojkottra ugyan még a jövő zenéje, de az írek kiakadása elég volt arra, hogy a brit piacon fontos szereplőnek számító Sky Sports és BT Sport is közleményben határolódjon el Kinahantől. Mindkét cég jelezte, semmiféle közvetlen tárgyalásban nem állnak az alvilági figurával.

For the first 25 years of his life, Kinahan had never come to the attention of the gardaí, apart from being the elder son of Christy Kinahan - a criminal well known to officers fighting crime - and a conviction for driving offences, Tom Brady writes...https://t.co/ezuPgJphqV — Independent.ie (@Independent_ie) June 13, 2020

Ugyanezzel védekezik egyébként az amerikai ESPN is. Állítják, semmiféle kapcsolatban nincsenek Kinahannel, nem vele tárgyalnak, nem vele üzletelnek, így nem látják, miért is lenne érdekes az ő szempontjukból egy harmadik fél kétes, vagy épp nem kétes háttere.

Nem véletlen a felháborodás

A Kinahan-klánt joggal tartják Írország legnagyobb hatalmú gengsztercsaládjának: az általuk felügyelt útvonalon át érkezik jelentős mennyiségű drog – az Interpol 2019-es jelentése szerint Kinahanék számítanak az egyik legnagyobb európai kokainbeszállítónak – Mexikóból és Kolumbiából Nyugat-Európába és Oroszországba, de az utóbbi időben már a fegyvercsempészettel is elkezdtek foglalkozni. Sőt, néha már egészen Ausztráliáig terítik a drogot.

Daniel Kinahan pedig aktív résztvevője ennek az alvilági hálózatnak. A hatóságok gyanúja szerint a mindennapi ügyeket intézi, de egy időre, amikor apja, Christy börtönben ült, a teljes vezetést is átvette. Ezek miatt sem Írországba, sem Nagy-Britanniába nem térhet vissza, de az Egyesült Államokba sem utazhat be, ezért is lesz majd jó eséllyel a Közel-Keleten a Fury-Joshua csúcsmeccs mindkét felvonása.

A Kinahan-klán és a Hutch banda ellentéte már legalább 20 ember halálához vezetett, főként Dublinban, illetve Spanyolországban. Az egész háború 2015-ben, Gary Hutch meggyilkolásával robbant ki, de ennek a háborúnak a része volt az a 2016-os, bokszgála előtt történt leszámolás is, ami Magyarországon is vezető hír lett, hiszen a leszámolásnak szemtanúja volt a WBO Európa-bajnoki címéről döntő gála ellenőre, Kovács István is, aki akkor az Indexnek is elmondta, mit élt át.

Kisstílű promóterből kiutált nagymenő

Az volt az egyik első gála, amit a maffiózó karrier mellett bokszpromóternek álló Daniel Kinahan szervezett. Kinahan korábban a boksz világában szerzett ismerőseinek köszönhetően már egy bokszklubot is alapított, de belekóstolt az eseményszervezésbe is.

Így jött képbe a 2016 februári, dublini gála, aminek mérlegelésén magukat rendőrnek álcázó fegyveresek tüzet nyitottak, és egy embert megöltek, kettőt megsebesítettek. A hatóságok már akkor a Daniel Kinahan apja, Christy Kinahan, illetve egy másik alvilági figura, a Kinahan-klán által korábban sikertelenül célba vett Gerry Hutch közötti konfliktust sejtették. Az is felmerült, hogy maga Daniel Kinahan lehetett a tényleges célpont, nem pedig a megölt David Byrne.

Az még egy viszonylag kisebb bokszgála volt Kinahan szervezésében, az azóta eltelt bő négy évben viszont igazi nagyhal lett. Ezt az is jól jelzi, hogy Kinahan megjelenésével nyugodtan dőlt hátra a Furyt képviselő amerikai Top Rank bokszpromóteri cég, és a Joshua karrierjét egyengető brit Matchroom Sport is. Átengedték a terepet, hogy Kinahan a közel-keleten találjon helyszínt minden idők legfontosabb brit nehézsúlyú meccsének.

Azt, hogy leköthették a Fury-Joshua összecsapást, először a Sky News szellőztette meg, majd maga Fury lelkendezett a már említett Instagram-videóban, hogy – a Wilder elleni kötelező harmadik meccse után – jöhet Joshua, és hogy óriási hálával tartozik a párharc összehozásáért barátjának, Dannek. Vagyis Daniel Kinahennek.

Hogy valójában nem elsősorban szakmai felemelkedésről van szó, azért jól jelzi, hogy Kinahan eddig nem volt nagyon részese a bokszvilág elitjének. Az írországi próbálkozások idején már volt egy spanyolországi egyesülete MGM (Macklin Gym Marbella) néven, ami Byrne meggyilkolása után nevet váltott, és MTK néven folytatta (nincs köze a Magyar Testgyakorlók Köréhez). 2017-ben viszont épp az alvilági kapcsolatai miatt kivágták Kinahant a klubból, aki inkább tanácsadóként tevékenykedett tovább, és a Közel-Keletre költözött

Túl sokáig viszont nem maradt távol az MTK Globaltól. Jelenleg is ennek a bokszban és ketrecharcban is érdekelt szervezetnek a tanácsadójaként dolgozik, bár azt ahogy az MTK hivatalos formában leszögezi, nem alkalmazzák Kinahant és nem is fizetnek neki. Az ír férfi mégis úton-útfélen felbukkan a közelükben.

Tulajdonképpen ugyanazt csinálja kicsiben, amit a szaúdi vezetés nagyban: a sporton keresztül próbálja magát tisztára mosni,

abban bízva, hogy ha részt vesz egy világszerte érdeklődésre számot tartó bokszgála szervezésében, akkor majd erről, és nem az alvilági hálózatáról lesz ismerős az embereknek.

Meglehetősen vegyes a fogadtatás

Ez a törekvés most egy elég zsíros üzlethez vezetett, köszönhetően a Furyval való ismertségnek, illetve annak, hogy az MTK Global az elmúlt években szoros kapcsolatba került az amerikai sportmédia-óriás ESPN-nek: 2019-ben összesen 26 általuk képviselt bunyó jelent meg az ESPN különböző platformjain élő közvetítésben.

A ló másik oldalára esett át a legendás bokszpromóter, Bob Arum, aki a Fury karrierjét is egyengető Top Rank szervezet vezetője. Szerinte Kinahan felbukkanása semmiféle aggodalomra nem ad okot, bármi is történt körülötte Írországban, Spanyolországban vagy Dubajban, azzal nem kell törődni, mert azok más jellegű ügyek, és amúgy is, ő semmiféle olyasmiről nem hallott, amivel Kinahant vádolják. Úgy látja, ez az egész ügy csak Furyról és a bokszról szól, minden más csak zavarkeltés. És különben is, abban sincs semmi furcsa, hogy egy kétes előéletű egyén szerepet vállal a világ bokszelitjében.

Viszont nem mindenki ennyire megengedő. Az egyik legnagyobb ír bulvárlap, az Irish Daily Star már most jelezte, hogy ha lesz is meccs 2021-ben Joshua és Fury között, ők semmiféle formában nem számolnak be arról Kinahan szerepvállalása miatt.

Az ír alvilági figura ezzel egy időben a Közel-Keleten is kellemetlen társaság lett. A bahreini trónörököshöz köthető KHK nevű MMA-szervezet (náluk volt korábban a UFC egyik legnagyobb sztárja, Habib Nurmagomedov is) gyorsan megszüntette Kinahan tanácsadói státuszát, pedig csak májusban kezdték vele az együttműködést.

70 éve ezen nem lepődött meg senki

A profi boksz és az alvilág kapcsolata lényegében évszázados múltra nyúlik vissza. A maffia gyakran bukkant fel az olyan sportesemények körül, amiben pénzzel vagy fenyegetéssel befolyásolni lehetett a végeredményt. Ha kellett, baseballdöntőt vettek meg, de a boksz kedveltebb terepük volt, hiszen két főszereplő van csak, és az egyikük behálózásával pedig elég könnyedén lehetett manipulálni a végkimenetelt.

Néha azért a bundázásnál is tovább merészkedtek, és egyenesen promóternek álltak. Az 1930-as évek hírhedt manhattani maffiavezére, Owney Madden például az évtized egyik legmeghatározóbb bokszpromótere volt.

Két évtizeddel később több alvilági alak is szemet vetett a bokszolók világára, így például Frank Costello, illetve az a Frankie Carbo és Frank „Blinky” Palermo, akik több más alvilági alakkal (Ettore Coco, Harry Segal és Felix Bocchicchio) elég sok váltó- és középsúlyú bokszolót menedzseltek engedély nélkül, és rendre meg is bundázták a meccseiket. Köztük az 1954-es váltósúlyú címmeccset Kid Gavilán és Johnny Saxton között.

Carbo és Palermo később az 1962-ben nehézsúlyú bajnoki címet nyerő Sonny Liston menedzselésében is részt vettek. Ráadásul úgy, hogy addigra már Carbo és Palermo is börtönben ültek, részben bokszolók engedély nélküli menedzselése miatt. Fontos hozzátenni, hogy Liston menedzselését St. Louis hírhedt maffiavezére, John Vitale irányította, de idővel egyre több alvilági tagot bevett társnak.

De az 1990-es években például a legendás bokszpromótert, a Muhammad Alival, Mike Tysonnal és Lennox Lewisszal is dolgozó Don Kinget is vizsgálták az alvilági kapcsolatai miatt. Állítólag a Gambino család fejével, John Gottival voltak közös érdekeltségei.

Mi lesz így a Joshua-Fury csúcsmeccsel?

Egyelőre a csúcsmeccs is csak elméletben létezik, hiszen kell hozzá, hogy mindketten, vagy legalább egyikük megőrizze a most birtokolt öveket. Amennyiben ez sikerül, minden idők talán legtöbb pénzt hozó nehézsúlyú gálája jöhet létre, ezért is problémás, hogy egy alvilági figura dolgozik a háttérben.

A Fox Sports becslése szerint az első meccs minimum 200 millió dolláros bevételt termelhet, ami a bokszolóknak is rekordot jelentő bevételt hozhat. A hivatalosan még nem megerősített, de már kiszivárgott feltételek szerint, ha létrejön a címegyesítő meccs, az első mérkőzés után feleznek a pénzdíjat. A visszavágón pedig 60-40% arányban osztoznak, a több pénzt természetesen az első meccs győztese kapja majd.

A pénz mellett a dicsőség is óriási lehet, 2000 óta nem volt vitathatatlan, vagyis egyszerre minden nagy szervezet övét viselő bajnoka a nehézsúlynak. Lennox Lewis 2000. április 29-ig viselte ezt a címet a WBC, a WBA és az IBF szervezetek világbajnoki övei mellett.

Az utódlásra legkorábban 2021-ben kerülhet majd sor. Furyra a Wilder elleni párharc harmadik felvonása vár, az épp térdsérüléssel küzdő Joshuának pedig Kubrat Pulevet kell legyőznie előbb.

(Borítókép: Tyson Fury és Deontay Wilder 2020. február 22-én az MGM Grand Garden Arena-ban. Fotó: Al Bello / Getty Images)