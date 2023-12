Kiderült, miért veszett össze Kovács „Kokó” István és Erdei Zsolt

Kovács „Kokó” István és „Madár”, vagyis Erdei Zsolt páros interjút adtak a Story magazinnak. Elmondták, hogy miért alakult ki köztük az utóbbi években az a konfliktus, amelyből néhány ütésváltás a nyilvánosság számára is látható volt. Azt is kiderült, hogy milyen most a viszonyuk.

A két ökölvívóbajnok először arról beszélt, hogy a konfliktusuk előtt, az aktív pályafutásuk idején nagyon jó barátok voltak.

„1993-ban, amikor elkezdtem a felnőtt bokszkarrieremet, Kokó a hónom alá nyúlt. Akkor már nagymenő volt, nekem nem volt autóm, neki igen, először Opel, utána Porsche. Vitt engem mindenhova” – idézte fel Erdei Zsolt, mire Kovács István úgy fogalmazott:

Együtt mentünk az edzőtáborokba, versenyekre, minden sikert, kudarcot, örömöt és fájdalmat együtt éltünk át. Arról nem beszélve, bárhova utaztunk, egy szobában aludtunk. Esténként kártyáztunk, közben rengeteget röhögtünk, és sok marhaságot is csináltunk együtt. Olyan dolgokat, amikhez kellett egy társ. Egyedül nem jó hülyeséget csinálni, de ha ketten csináljuk, akkor már nem hülyeség.

Erdei Zsolt szerint a konfliktus akkor kezdődött, amikor felajánlották neki a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöki székét. Kovács István ezzel kapcsolatban felidézte, hogy 2013-ban mondott le a tiszteletbeli elnöki posztról a szövetségnél, „mert akkor már a szövetségben Csötönyi Sándor olyan dolgokat csinált, amikhez nem adtam a nevem” –mondta, hozzátéve, hogy ekkor Erdei Zsoltot és Balzsay Károlyt is megkereste, hogy álljanak össze, reformálják meg együtt a szövetséget, de ebből semmi nem lett, mert „Zsolt azt mondta, nem akar ebbe belefolyni”, Balzsayt pedig „később kinevezték szövetségi kapitánynak, és már nem volt olyan fontos számára a velem való együttműködés”.

„Aztán pár évvel később a belső erők elkezdtek Csötönyi megbuktatásán dolgozni. Olyannyira, hogy Erdei és Balzsay körbekampányolta az országot, aláírásokat gyűjtöttek ellene. Remek, gondoltam, Zsolti is rájött, ez így nem mehet tovább. Mondtam is neki, miután akkor már úgy volt, ő lesz az új elnök, rám mindenben számíthat. De mivel kijelentettem, addig nem jövök vissza a szövetségbe, amíg Csötönyinek ott bármilyen feladata is van, nem megyek be a terembe, de látványos lenne, ha mi hárman találkoznánk, és együtt mennénk oda. Odamentem a találkozóhelyre, ők nem jöttek… Pontosan tudom, hogy kiszivárgott a tervünk, ők pedig megijedtek.

Zsolt elnök lett, és mit ad isten, Csötönyit megválasztotta tiszteletbeli elnöknek. Mintha csak azt üzenték volna, Kovács István, takarodj a francba, nem vagyunk rád kíváncsiak. És ebbe a játékba Zsolt belement. Nekem itt ért véget a barátságom vele

– mondta Kovács István a Story magazinnak.

Erdei Zsolt erre azt válaszolta: „Mondtam, nekem nem voltak elnöki ambícióim, de addig mondogatták, hogy vállaljam el, hogy kötélnek álltam. Megválasztottak, de Csötönyit is, amibe én sajnos belementem. Fáj, hogy másokra hallgattam, és nem a saját belső ítéletemre. De ami a legjobban fáj, eltávolítottak Kokótól. Féltek tőle, mert túlságosan őszinte, mindig tisztességesen elmondja a véleményét. Vannak dolgok, amikben szeretnék kicsit olyan lenni, mint ő.”

A barátságuk nem a régi, de tudnak együtt dolgozni

Kovács István erre azt mondta: „Csalódtam Madárban, de a megbocsátás nem az én dolgom, arra van a Jóisten. Az én dolgom, hogy mindent megtegyek, hogy a magyar ökölvívás újra sikeres legyen, és ezért hajlandó vagyok mindenkivel összefogni.

Ami kettőnk között történt, azt természetesen nem tudom, de nem is kell elfelejteni, sokkal fontosabb, mondhatni, szent a közös célkitűzés. Szerencsére kibékültünk Madárral, aki ismer, az tudja, nem tudok haragot tartani senkivel. Lehet, nem megyünk el egymás szülinapjára, mint annak idején éveken át, de ha van közös feladat, ami segít az ökölvívósportnak, azt együtt végigcsinálhatjuk

– fogalmazott, megjegyezve, hogy az RTL-es Sztárboxban is rögtön igent mondott, amikor azt kérdezték tőle, hogy be lehetne-e vonni a produkcióba Erdei Zsoltot. „Mindegy, mi történt köztünk, Zsolt évtizedeken át az életem szerves része volt, és ezt nem felejtheti el az ember” – összegezte.

(Borítókép: Kovács István (b) és Erdei Zsolt (j) 2010. február 13-án. Fotó: Oláh Tibor / MTI)