A kémiai doppingot jobban kedvelem, mint a mechanikait

Riccardo Ricco tehetséges kerékpáros volt, de saját hülyeségével és majdnem az életébe kerülő doppingügyével kiírta magát a versenyzők közül. Második lebukása után 12 éves eltiltás kapott. Büntetése 2023-ban jár le, de azt állítja, vissza fog térni.

Az olasz Ricco 2008-ban bukott le először, EPO-t mutattak ki nála a Tour de France-on, majd 2011-ben otthon végzett saját magán vérátömlesztést. A rosszul tárolt vér miatt majdnem bele is halt a műveletbe. Doppingsztorija itt még nem ért véget, 2014-ben tiltott szerek vásárlásával bukott le.

„Negyvenéves leszek, amikor 2023-ban lejár az eltiltásom. Versenyképes leszek. Ha most edzenék, minden korábbinál erősebb lennék, ezt érzem. Néhány csapatnak kelleni fogak, ha csak nem alapítok egy sajátot. A lényeg, hogy előbb vagy utóbb újra versenyezni fogok" – mondta a Gazzetta dello Sportnak Ricco, aki most fagylaltozót üzemeltet Tenerifén.

Ahogy sok más versenyző, Ricco is szinte természetesnek tartotta a doppinghasználatot. Elég nyíltan is nyilatkozik már róla. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek is sok mindent elmondott, mégsem sikerült neki enyhítést kiharcolnia.

„Csak attól féltem, hogy elkapnak, Ezért mindig kevesebbet használtam, mint mondták. Attól sosem tartottam, hogy ártok az egészségemnek. Olyan személytől kaptam a doppingot, akiben megbíztam. A fekete piac nagy és a gyógyszercégek is kiveszik a részüket belőle, de azok érinthetetlenek. Dr. Santuccionéval dolgoztam, nagyszerű ember volt. Sosem akartam dr. Ferrarihoz menni, mert nem tetszett az ötlet, hogy ő dönt a versenyek eredményéről. Ferrari tele volt bringásokkal, ő határozta meg a sorrendet."

Az utóbbi években egyre erősebb a gyanú, hogy a kerékpárosok már nem magukat, hanem a kerékpárjukat doppingolják rejtett elektomotorkkal. Ezt már a sajátot etikát kialakító Ricco is csalásnak érezné.

„Azt hiszem, a kémiai dopping orvosi ellenőrzéssel segít, még ha doppingnak is hívjuk, és kevesebb kárt okoz, mint az a törekvés, hogy a Tour de France-ot kenyéren és vízen hajtsák végig. Megjegyzem, a kémiai doppingot jobban kedvelem, mint a mechanikait. Az előbbihez legalább bátorság kell, hogy bevállald a kockázatot is. A mechanikai dopping már egy másik sport. Sosem lennék képes használni. Szarul érezném magam tőle."