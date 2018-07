Kilenc hónap alatt oldották meg a kerékpáros ügyét. Így a Tour de France-on is indulhat.

Néhány részlet már kiderült arról, mivel védekezett az asztmagyógyszere miatt bajba került bringás. Mesterien védték, de kérdések még így is maradtak.

Juan Antonio Flecha nagyon jó egynapos menő és állhatatos szökevény volt a háromhetes körversenyeken, kerékpáros karrierje után a Eurosport szakkommentátoraként ismerhették meg sokan. Az idei Tour de France-on is ott lesz, és várhatóan egy csomó olyan dologról fog beszámolni, amihez szükséges a versenyzői tapasztalat. Rendszeresen bringával is bejárja a szakaszokat. A rajt előtt az Eurosport segítségével az Index is feltehetett néhány kérdést neki.

Melyik volt a legemlékezetesebb pillanatod a Tourról?

Természetesen a Tour de France-szakaszgyőzelmem, nagyon sok évvel ezelőtt volt, még 2003-ban.

A nézők a támadásaid mellett leginkább a 2011-es Tour-baleset miatt emlékezhetnek rád, (a kerékpárost egy versenyt kísérő autós sodorta el). Mit gondolsz, biztonságosabbak lettek azóta a versenyek? Hogyan emlékszel vissza erre a jelenetre?

Sok dologban volt fejlődés, de a közelmúltban is láttunk néhány motoros balesetet, halálosat is. Tehát nem mindenben értünk el fejlődést. A balesetem sem olyan, amire emlékezni szeretnék, inkább nem is idézem fel.

Mit gondolsz, melyik lesz az idei verseny legnehezebb része?

Még nem tartottam pályábejárást, és van néhány hegy, amin korábban még sosem tekertem fel. Alapesetben az adott szakasz előtti napon tartunk bejárást. Az Alpok első szakasza elég keménynek tűnik, és a rövid szakasz (65 km) a Pireneusokban, a Col du Portet is keménynek látszik. És természetesen a kockakövek is nehéznek ígérkeznek. Ez lesz az a szakasz, amelyik a bringásoknak egyszerűen a túlélésről szól. Papíron ez lesz a legdurvább.

A Tour is próbálkozik néhány újítással, ezért vannak rövid, nehéz szakaszok, hogy lehet még több izgalmat hozni a versenybe?

Igen, ez egy jó innováció. Próbálkoznak kicsit másképpen csinálni a dolgokat, de ez kevésbé szól arról, hogy lehet még izgalmasabbá tenni a verseny. Új stratégia a szakaszok lerövidítése, hogy másképpen alakuljanak a dolgok. Erre láttunk pár példát a Critérium de Dauphiné-en, ahogy a bringások rögtön a start után támadni kezdtek, ezért voltak őrült szakaszok. Ha a céltól távol indítják az akciókat, az segíthet izgalmasabbá tenni.

Az új szabályok szerint a korábbi kilenc helyett csak nyolc kerékpáros van egy csapatban, ez más taktikához is vezet?

Ahogy azt már a Giro d'Italián is láttuk, igen, változik a taktika is, mert egy kerékpárossal kevesebb van. El kell gondolkodni azon, hogyan tud ehhez alkalmazkodni egy csapat, hogyan lehet a legjobban nyolc fővel teljesíteni egy Grand Tourt.

Az idei túron a Movistar három kapitánnyal indul, szerinted ez jó ötlet?

Három kapitányuk van, de ha megnézed a legnagyobb riválisukat, a Sky-t, akkor róluk is azt mondhatjuk, hogy három kapitányuk van. Geraint Thomas, Chris Froome vagy Egan Bernal is könnyen megnyerheti a Tourt, tehát ez már szinte természetes.

A csapatok mindig a legjobbjaikat hozzák el a Tour de France-ra. A Movistarnal csak annyi a különbség, hogy mind a hárman nagy nevek (Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa). A Tour előtt azt kell nézni, hogyan teljesíthetnek majd ezek a nagy nevek. Ez a legfontosabb, a teljesítményük, nem az, hogy mi a nevük. Hogy jó ötlet-e? Miért ne lenne az? Ez egy elég innovatív gondolat. És azt mondják, hármuk közül bármelyik nyerhet, ez is egy taktika. Talán a pihentetés taktikája. Nem igazán tudjuk, hogy mit főznek ki ebből a csapatban. Ez az, amit meg fogunk tudni. Az csak egy dolog, hogy mit mond a csapat, de sokszor nem akarják megmutatni a kártyáikat. Egy kicsit szerencsejáték ez, de kipróbálják ezt is. Elég sok izgalmat hoznak majd a versenybe, meglátjuk, hogyan tudja majd ezt kezelni a Movistar.

Bóorítókép: Juan Antonio Flecha 2011-ben Fotó: Michael Steele/Getty Images