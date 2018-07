Az utolsó kanyarban borult a mezőny, Sagan szakaszt és sárga trikót nyert

A Tour de France második szakaszának végkimenetelét is bukás határozta meg, a sárga trikós Fernando Gaviria is a földre került. Az első hely tucatnyi bringás között dőlt el, végül a világbajnok Peter Sagan hajrázott a leggyorsabban, aki át is vette a sárga trikót és a pontversenyben is az élre állt.

A Tour első szakasza után a második is a klasszikus sprintereknek kedvezett, a nagyon kevés emelkedőt tartalmazó 182,5 kilométeren nem sok esélyük lehetett a szökevényeknek. Hárman így is megpróbálták: Sylvain Chavanel (Direct Energie), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) és Michael Gogl (Trek-Segafredo) lépett meg nem sokkal a rajt után.

Később már csak Chavanel volt szökésben. A francia bringás kétségkívül a mezőny legtapasztaltabbja, 18. Tourján indul, 2001 óta mindig ott van a rajtnál, három szakaszgyőzelmet szerzett ezalatt. A Tour-rekordot javító 39 éves versenyző már nyilván túl van a csúcsformáján, de jó lehetőséget kapott, hogy megmutassa magát és csapatát, a Direct Energie-t, amelyiknek az a Vendeé régió a központja, ahol most tekert a mezőny.

Chavanel nagyjából öt perc előnyt hozott össze, és a főmezőny sokáig nem is nagyon erőltette meg magát az üldözéssel, nem akarták túl hamar utolérni a szökevényt, nehogy újabb akciókat kelljen aztán leszerelni. Chavanelt 12 km-re a céltól fogták meg végül, és ezután elkezdődött a helyezkedés a járdaszigetekkel, körforgalmakkal tördelt útvonalon.

A legjobb francia sprinternek, Arnaud Démare-nak (FDJ) még sikerült egy defekt után felzárkózni a főmezőnyre, de a szombaton harmadik helyen beérkező Marcel Kittelnek (Quick-Step) már nem.

Az utolsó kilométereken a Bora-Hansgrohe és a Quick-Step állt az élre, Peter Sagant és Fernando Gaviriát hozták kedvező helyen, de a céltól alig több mint egy kilométerre új helyzet állt elő. Egy éles kanyarban többen kisodródtak a mezőnyből, elesett Gaviria is, a feltorlódott bringások miatt megszakadt a sor, csak 15-en maradtak elöl.

Az enyhén emelkedő célegyenesben Démare nyitotta meg a hajrát, Sagan később indított, némileg veszélyes manőverrel borított ki, de megfogta és lekerülte a franciát. A Bahrain-Meridából Sonny Colbrelli érkezett nagy lendülettel, méterről méterre közelebb került Saganhoz, de végül fél kerékkel kikapott.

Sagan a tízmásodperces időjóváírásnak köszönhetően átvette a sárga trikót is, hat másodperccel vezet Gaviria, tízzel Colbrelli előtt. A favoritok közül Geraint Thomas (Sky) került minimális előnybe a többiekkel szemben, egy részhajrával egy másodperces időjóváírást szerzett.

A bukás nem befolyásolta az összetettet, mert a célhoz képest három kilométeren belül történt, a Tour szabályai szerint ilyenkor az élcsoportban haladók közül mindenki a győztes idejével azonos időt kap.

Hétfőn egy 35,5 kilométeres csapatidőfutammal folytatódik a Tour de France, Sagan szinte biztosan elveszíti a sárga trikót, mert a Bora nem a legerősebb ebben a műfajban.

Eredmények:

2. szakasz, Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon

1. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) 4:06:37 óra

2. Sonny Colbrelli (olasz, Bahrain-Merida)

3. Arnaud Démare (francia, FDJ)

Összetett:

1. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) 8:29:53 óra

2. Fernando Gaviria (kolumbiai, Quick-Step) + 0:06

3. Sonny Colbrelli (olasz, Bahrain-Merida) + 0:10