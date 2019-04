Óriásit javítottak az egyórás kerékpározás világrekordján

Az egyórás kerékpározás rekordja közel 50 km. Superman- és tojáspózzal is küzdöttek érte, most Jens Voigt próbálja megdönteni.

A belga Victor Campenaerst új világrekordot állított fel egyórás kerékpározásban, a mexikói Aguascalientes fedett velodromjában 55,089 kilométert tekert. Bradley Wiggins 2015-ben elért 54,526 kilométeres rekordját döntötte meg.

„Az igazság pillanata mindjárt eljön. A testem teljesen kész van rá. Lelkileg elég nyugodt vagyok a tökéletes felkészülés miatt. A kemény edzéseknek végük, már csak az a fontos, hogy stimuláljuk egy kicsit az izmokat. A szénhidrátfeltöltés ideje van itt, ami azt jelenti, hogy annyi szénhidrátot eszem, amennyit lehetséges. Percekre lebontva megvan a programom. A testem tökéletesen hozzászokott a különleges bioritmushoz, hajnal ötkor kelni és este nyolckor lefeküdni mostanra már nagyon könnyű. Még egy nap és eljön az idő. Készen állok” – írta egy nappal a kísérlet előtt Campenaerts. Hogy megjavítsa a rekordot, 219 kört kellett teljesítenie a 250 méteres fapályán.

A kerékpáros jól kezdett, 16-16,2 másodperces 250 métereket hajtott, már a verseny korai szakaszában jobban állt, mint Wiggins. Tíz kilométernél már nagyjából négy másodperc előnye volt, és még innen is tudott gyorsulni, az átlaga javult, 60 kör után elérte az 55 km/h-s átlagsebességet. Azt azonban elég sok kerékpáros elmondta, hogy 30 perc után válik pokoli keménnyé a hajtás.

Campenaerts egy korábbi rekorder, Alex Dowsett szerint is bátran kezdett. A 40. percben is jól állt, 55,137 kilométer per órás átlaga volt a rajttól. Ekkor kezdett el kicsit lassulni, 16,4 másodperces köröket ment, de még ezzel is jó esélye volt, csak egy látványos összeomlással bukhatta volna el a rekordot.

Az 50. percben is összeszedett maradt, ha csak egy kicsivel, de még mindig 55 km/h felett tartotta a tempót. A véget megérezve még egy-egy gyorsabb kört is bele tudott tenni, elég jól sikerült az irambeosztása. Az utolsó körökben még hajrázni is maradt ereje, 16 másodperc alá is bement. Wiggins rekordját már 59:20 körül megdöntötte, csak az maradt kérdés, mennyivel tud 55 kilométer fölött maradni. Végül 89 méter lett a plusz.

A belga kerékpáros hónapok óta tervezte a rekord megdöntését. A télen emiatt két hónapot Namíbiában edzőtáborozott. Nem akart elbújni a világ elől, de furcsállta, hogy egyetlen doppingellenőrzést sem kapott, még ő kereste az ellenőröket egy Twitter-posztban. A formáját aztán a Tirreno–Adriaticón élesítette, nyert is egy időfutamot, majd áprilistól Mexikóba utazott akklimatizálódni és gyakorolni az ovális pályán. Az Aguscalientes velodrom magaslaton, 1800 méteren fekszik – itt elvileg a kisebb légnyomás miatt jobb esély van a csúcsdöntésre – ehhez is hozzá kellett szoknia a kerékpárosnak. A harci kedvét apja is próbálta fokozni egy általa írt dallal, a Full gazz-zal.

Campenaerts az országúti kerékpárból érkezik, de két Európa-bajnoki címe és világbajnoki harmadik helye ellenére nem ő számított eddig a legjobb időfutamosnak a mezőnyből. Az átlagnézőnek sem feltétlenül az eredményei miatt lehet ismerős a neve, hanem például arról, hogy verseny közben, a mellkasára írt szöveggel próbált randit szervezni.

Az egyórás kerékpározás világrekordjának hosszú és csavaros története van, sokáig a belga Eddy Mercxk 1972-ben felállított 49,431 kilométere számított etalonnak. A rekordok később nem feltétlenül csak a bringások képességeinek, hanem a technikai újításoknak köszönhetően is dőltek. Végül ennek erősebb szabályzatokkal vetett véget a nemzetközi szövetség. A rekord története egy újabb módosítás után, 2014-ben indult útnak. Jens Voigt 51,115 kilométerrel új csúcsot hajtott még abban az évben, és azóta elég sokan futottak neki, 18 kísérlet volt Campenaerts előtt. Közülük öt sikeres, Voigt mellett Matthias Brändle, Rohan Dennis, Alex Dowsett és Bradley Wiggins is új rekordot hajtott.

Utóbbi úgy gondolta, hogy a belga kerékpáros meg fogja javítani az ő eredményét. Wiggins szerint neki sem futott volna úgy Campenaerts, ha nem lett volna biztos magában. Az Eurosportnak azt mondta, már decemberben 30 percet tudott tekerni a belga a csúcshoz szükséges tempóban. Wiggins egyébként szerette volna, hogy megdöntsék a rekordját, mert az jót tesz a kerékpársportnak.