Sagan Giro d'Italia-indulása szenzációs lenne, egy kis esély van is rá

A világ talán legismertebb és legszórakoztatóbb országúti kerékpárosa, Peter Sagan még sosem indult Giro d'Italián. A szlovák bringás indulásával a 2020-as olasz körverseny három szakaszát rendező Magyarország is sokat profitálhatna. Egyelőre még nem ismert a versenynaptára, de az jó jel, hogy ott lesz az október 24-ei útvonalbemutatón.

A háromszoros világbajnok Peter Sagan indult már Tour de France-on és Vuelta a Espanán is, Giro d'Italián viszont még sosem, mert májusban rendszerint az amerikai Tour of Californiát választja. Leginkább azért, hogy megfeleljen szponzora igényeinek. A szlovák kerékpárost azért mindig is izgatta a Giro, önéletrajzi könyvében is többször visszatér, hogy egyszer ki kellene azon próbálnia magát. Ha jövőre indulna, még több szlovák szurkolót mozdíthatna meg, hiszen a magyarországi szakaszok könnyen elérhetőek Szlovákiából, biztosan rengetegen jönnének csak miatta.

Október 24-én, Milánóban mutatják be a 2020-as Giro teljes útvonalát a szervező RCS cég meghívását ezúttal elfogadta a Bora-Hansgrohe kapitánya is. Ez még önmagában nem jelenti azt, hogy Sagan azért vesz részt az útvonalbemutatón, mert indulni is fog a versenyen, de jó előjelnek tűnik, írja a Velo.hu.

Peter Sagan 2019-ben is megnyerte a Tour de France pontversenyét és zöld trikóját

„Amikor az útvonalat kitaláltuk, nagyon fontos szempont volt Sagan. Az ő részvétele nézők tízezreit hozhatja. A győri befutó tökéletes lehetőség a szlovák, cseh és osztrák rajongók számára is, hogy élőben lássak őt. Az, hogy melyik versenyző indul, azt a Giro olasz szervezői sem tudják befolyásolni. A korai tárgyalások során felhívtuk rá Mauro Vegni versenyigazgató figyelmét, hogy számunkra kiemelten fontos lenne Sagan részvétele. Megígérte, hogy amiben csak tud segíteni fog, ennek egyik jó bizonyítéka az is, hogy Sagan ott lesz az útvonalbemutatón Milánóban, ahol természetesen egy hazai küldöttség is jelen lesz. Más nagy sztárokkal is próbálunk egyeztetni, ilyen például a szlovén Primoz Roglic, aki Saganhoz hasonlóan szintén rengeteg nézőt vonzana. A csapatok általában decemberig döntik el, hogy mely versenyzőjüket melyik háromhetesen indítják. Remélem, hogy Milánóban lesz alkalmam beszélgetni Sagan menedzserével is, akitől több információt kaphatunk arról, hogy reális lehet-e az, hogy a szlovák egyszer kihagyja a Kalifornia Körversenyt a Giro miatt?! Persze a külföldi sztárok mellett ugyanannyira fontos hogy legyen(ek) magyar Giro résztvevők is, ezen is folyamatosan dolgozunk több csapattal is és hamarosan az eredmények is kézzelfoghatóvá, publikussá válhatnak.” – mondta Szilasi László a Giro Hungary 2020 szakmai vezetője.

Sagan egész karrierje során a tavaszi klasszikus versenyekre fókuszált, majd általában pihenőt, aztán többhetes magaslati edzőtábort tartott a Tour de France előtt. Giro-részvétele esetén az is opció lehet, hogy a szlovák nem csinálja végig mind a 21 szakaszt, és így rá tud pihenni a Tourra is. Egy bizonyos, az UCI-szabályok azt nem teszik lehetővé, hogy egy megkezdett verseny feladása után, az adott verseny vége előtt a versenyző egy másikon álljon rajthoz, így Sagannak és szponzorának választania kell a Kaliforniai körverseny és a Giro között.