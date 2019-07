Ha Peák Barna indul a Girón, több tízezer szurkolót adhat új csapatának

Jövőre újra lesz magyar kerékpáros a sportág topkategóriájában, a World Tourban. Peák Barnabásban augusztustól gyakornok, jövőre teljes jogú tag lesz a Mitchelton-Scottban. Az ausztrál csapat szerdán mutatta be a magyar a kerékpárost, aki magár öltötte új klubja mezét is.

A 20 éves Peák Barnabás jelenleg a kontinentális besorolású SEG Racing Academy versenyzője, de tavaly már kipróbálta magát a top kategóriának számító World Tourban, a Quick-Stepnél volt gyakornok. Egyértelmű cél volt számára, hogy olyan csapatba kerüljön, amelyek a nagy körversenyeken, (Tour de France, Vuelta a Espana, Giro d'Italia) és a nagy klasszikuson (Párizs–Roubaix, Milánó–San Remo, Flandriai körvereny, stb.) rendszeres indulók. Peák jövő évi versenyprogramja még nem ismert, de a Mitchelton-Scott az a klub, ami automatikusan résztvevője ezeknek a versenyeknek. Jövőre Magyarországról indul a Giro d'Italia, ha minden jól megy, Peák is ott lehet a rajtvonalon.

„Májusban jött a Mitchelton-Scott-tól egy ajánlat, nem volt nehéz megbarátkozni a szituációval, ez egy nagyon jó csapat. Lett volna olyan csapat, ahol kicsit hosszabb ideig gondolkodom, de róluk tudtuk, hogy milyen jók. A SEG-ből két versenyző is került már hozzájuk, tudtuk, hogy jól kezelik a fiatalokat, nem teszik ki őket eredménykényszernek. Nagyon jó szerződést adtak, nem volt nehéz döntés" – mondta Peák.

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, Peák Barnabás, Shayne Bannan, a Mitchelton Scott csapatigazgatója és Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

A kerékpáros más World Tour-csapattól nem kapott konkrét ajánlatot, és már nagyon korán, május elején megegyeztek a Mitcheltonnal. A Quick-Steppel már nem volt közvetlen kapcsolatban, de az ügynökségük igen. Elmondta, amikor a Mitchelton bejelentkezett érte, akkor ezt a Quick-Stepnek is jelezték, mint elsődleges várományosnak. A Quick-Step azt közölte, hogy érdekelné őket Peák, de konkrét ajánlatot nem tudtak még akkor adni neki.

„Szeretnék indulni a Giro d'Italián, ott van a fejemben, de ez csak akkor lehet reális gondolat, ha az előtte lévő versenyeken megbizonyosodom arról, hogy Giro-szinten vagyok. Érezni fogom belülről, mikor vagyok kész rá. Annak nem sok értelme lenne, ha például szenvedve, limitidőn érnék be a nyolcadik szakaszon. Remélem, persze hogy nem így lesz, addig sok időm van fejlődni. A Mitchelton-Scott is szeretné, ha indulnék, nekik is jó reklám lenne."

Peák július második felében még a SEG csapatában teker, egy elég hegyes versenyen vesz részt, ahol elsősorban a csapatért fog küzdeni majd. Utána az Európa-bajnokság időfutamára készül, majd augusztustól jön a Mitchelton-Scottal a gyakornokoki időszak. Elmondta, már kapott tőlük egy előzetes versenyprogramot, de ezt simán átalakíthatják majd közben.

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, dr. Princzinger Péter megjegyezte, Peákkal Magyarország visszatért a kerékpársport világszínpadára. Ezt a bringás tehetségével, irgalmatlan mennyiségű munkájával, és a család, sporttársak, edzők által biztosított háttérrel érte el. Princzinger azt szeretné, ha Peák beteljesítené nevének angol jelentését (peak-csúcs): „Jusson a csúcsra, szerezzen dicsőséget Magyarországnak és a Mitchelton-Scottnak."

Shayne Bannan, a Mitchelton-Scott csapatigazgatója azt mondta, hogy a klubjuk nem lesz Peák új családja, de valami olyan, ami egy családhoz nagyon közel áll. Azt szeretnék, ha Peák évek múlva is ugyanilyen személyiség és elkötelezett versenyző lenne, mint most. Ehhez minden segítséget megadnak neki. Egyelőre két évre szerződtek vele, de abban bíznak, hogy akár tíz éven át meghatározó World Tour-versenyzőjük lehet.

Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy az elmúlt három évben nagy fejlődésen ment át a kerékpársport, egymás érik a meglepetések, és most itt van egy egy erős 20-21 éves generáció. Utalt Peák mellett Valter Attilára és Dina Mártonra. Elmondta, több World Tour-csapattal is találkozott, de a legnagyobb nyitottságot a Mitcheltonnál tapasztalta. Tudja, hogy Peáknak nincs könnyű útja, a jövő évi Giro d'Italián nyolc kerékpáros indulhat egy csapatban, a magyar bringásnak 28-30 vetélytárssal kell megküzdeni a helyéért. Révész futballhasonlatot hozott, lehet, hogy valaki tagja a Real Madridnak, de azért meg kell küzdeni a játékosoknak, hogy a BL-döntőn is pályán legyenek. Megjegyezte, ha Peák ott lenne jövőre a Mitcheltonban, akkor három napra sok tízezer szurkolót szerezne magának az ausztrál klub, az utak mellett is ezrek drukkolnának nekik.