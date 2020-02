Csak ne ragadj bele a hatalmas sárba

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Vas Kata Blanka Magyarország eddig legjobb eredményét érte U23-as ezüstérmével a ciklokrossz-világbajnokságon. A 18 éves lány szinte minden szakágban otthonosan mozog, 2019-ben országúton és mountain bike-ban is top 10-es volt a juniorok vb-jén.

Vas Kata Blanka augusztus végén a hegyikerékpár-világbajnokságon a negyedik helyet szerezte meg a juniorok között, majd szeptemberben az országúti világbajnokságon lett hetedik. Nagy sorozatát a ciklokrossz-világbajnokságon fejezte be a második helyével. Ő elsősorban moutain bike-osnak tartja magát, de amíg nem muszáj, egyik szakágat sem hagyná el.

„Végül is mind a háromban csak biciklizni kell, mindegyik más, de hasonlítanak is egymásra. A mountain bike-ban a lefeléken sok a technikás rész, nagy ugratók is vannak, a felfelék pedig hosszabbak, a ciklokrosszban viszont csak pár másodpercesek az emelkedők. A monti meg az országúti akad össze, mindkettőben nyáron vannak a versenyek, de lehet mind a hármat is csinálni egyszerre, csak jól kell beosztani a versenyeket.”

A friss vb-ezüstérmes azt mondta, beleszületett a bringázásba, családi hagyomány náluk a tekerés, kisgyerekkora óta biciklizik édesapja hatására. A bátyja és az öccse is versenyzik. Idén egyszerre nyertek mindhárman magyar bajnokságot ciklokrosszban. Balázs és Blanka a felnőttek között, Barnabás az U15-ben.

A ciklokrossz a belgák és hollandok nemzeti sportjának számít, a versenyzők egy országútihoz hasonló kerékpárral köröznek egy általában 1500-3000 méteres pályán, miközben természetes és mesterséges terepakadályokat kell legyőzniük. Hol egy keresztbe fektetett palánk, hol egy nagyon meredek emelkedő miatt kell leugraniuk a bicikliről, hogy aztán fussanak vele. A haladást pedig sokszor mély sár, homok vagy hó is nehezíti.

„Jó volt az elit nőkkel versenyezni, sok kis apró trükköt el lehet lesni tőlük, amik másodperceket jelenthetnek. Mikor gyorsabb futva, mikor kell fel- vagy leszállni, vagy megkeresni azt a néhány centis füves részt, ahol gyorsabban lehet haladni, és ne ragadj bele a hatalmas sárba” – mondta a bringás, aki igazán nagy neveket is meg tudott előzni néhány futamon, a szezonban 14 belgiumi futamon indult, kétszer dobogóra is tudott állni.

A nagyobb versenyeken több tízezres tömeg is van, igazi fesztiválhangulat uralkodik. „Szoktak érdekes dolgok történni ezek a futamokon, volt, hogy ránk is locsolták a sört” – mondta Vas, aki tavaly kóstolt bele a belga ciklokrossz-versenyekbe, ekkor szúrta ki őt egy helyi klub, a Dolticini-Van Eyck Sport. Azóta az ő színeikben teker. Az egyesület országúton is versenyzik, de a ciklokrossz sikereket talán még nagyobbra értékelik. Vasnál is a ciklokrossz van fókuszban, az országúti futamokat maga választhatja ki, hogy mennyit és mikor szeretne azokból vállalni. Itthon készül Szabó Ádám irányításával, gyakran fiúkkal együtt edz, csak a versenyekre utazik ki.

A ciklokrossz-vb-nek a top 5-öt megcélozva ment neki, de a dobogót is elérhetőnek érezte. „Csak magamra figyeltem, tudtam, hogy jó formában vagyok, és ha kihozom magamból a legjobbat, az valószínűleg jó eredmény is lesz. Nagyon durva volt a pálya, amikor még szárazon bejártuk, nem annyira tetszett, nem volt különösebben technikás, de az esőtől már azzá vált. A sár ragadós lett, nagyon kemény lett rajta menni, a végére el is fáradtam.”

Az ellenfeleit a szezonban már többször legyőzte, de ezúttal nem bírt a francia Marion Nobert-Riberolle-lal. Persze a második hely is egyedülálló eredmény.

A felnőtt férfiak mezőnyében a holland Mathieu van der Poel győzött játszi könnyedséggel, Vas Kata Blanka példaképként is tekint Van der Poelra. Nem véletlenül, a holland bringás világbajnok ciklokrosszban, de mountain bike-ban és országúton is a világ legjobbjai közé tartozik. „Nekem most a monti lesz a fő számom, tekerem, ami belefér, keményen edzek. Most kezdődik a felnőtt karrierem, az a célom, hogy profi legyek. Ha esetleg már idén sikerülne kijutnom az olimpiára, akkor nagyon boldog lennék, de nem dől össze a világ, ha mégsem jön össze.”

Borítókép: Vas Kata Blanka a dübendorfi ciklokrossz-világbajnokságon (Luc Claessen/Getty Images)