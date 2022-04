Magyarországon mindenki meg fog lepődni

Jövő hét pénteken a Hősök teréről indul el a háromhetes kerékpáros körverseny mezőnye, felvonultatva a sportág legnagyobb sztárjait. Balázs Tibor az Indexnek elmondta, az operatív szervezés oldaláról az általa koordinált csapat már a finomhangolásokat végzi.

Ami az operatív szervezést illeti, a csapathoz tartozik az útlezárások egyeztetése a rendőrséggel és a biztonsági szolgálatokkal, illetve az önkormányzatokkal. Idetartozik a tömegközlekedés és a MÁV-járatok összehangolása is, illetve az infrastruktúra építésének felügyelete. Sok, aprónak tűnő feladatok ezek, ugyanakkor nagyon fontos, hogy minden, a legkisebb részlet is hibátlanul működjön, hiszen végtére ezen múlik, hogy a nézők és szurkolók hogyan élik meg az eseményt, és mekkora élménnyel térnek haza.

Balázs Tibor elmondta, természetesen kikérték a hazai bringások véleményét is a szervezést illetően, beszéltek Valter Attilával és több korábbi profi versenyzővel, például Stephen Roche-csal, aki 1987-ben megnyerte a viadalt.

Egy biztos, ahogy az operatív vezető is fogalmazott, Magyarországon, de még a régióban sem rendeztek korábban ekkora kerékpáros rendezvényt.

Sok szurkoló kíváncsi arra, hogy hol lesznek a bizonyos szemetelőzónák, ahol a világsztárok eldobhatják a kulacsukat, de a koronavírus miatt a nagy tömörülések elkerülését szem előtt tartva ezt nem osztja meg a közönséggel a rendező.

Ennek ellenére Balázs Tibor és a szervezők is sok szurkolóra számítanak.

A koronavírus-járvány árnyékában most úgy érzem, hogy kezd újraéledni minden. Újra látom a turistákat Budapesten is, jelen pillanatban a járványhelyzet kedvező, nemcsak nálunk, hanem külföldön is. Úgy gondolom, olyan nézőszámot fogunk látni, amin mindenki meg fog lepődni.

Balázs Tibor természetesen annak örülne a legjobban, ha például Valter Attila Visegrádon szakaszgyőztesként érkezne be.

Az operatív vezető szerint a Giro magyarországi rajtjának pozitív hatásai már most is érezhetők.

A Tour de Hongrie (amelyet a Giro második hetében rendezünk) szervezésében is részt veszek, és már akkoriban, amikor csak felvetődött a Giro magyarországi rajtjának ötlete, elkezdett növekedni az érdeklődés a magyar verseny iránt. Nagycsapatok érdeklődtek, illetve a médiafigyelem is jelentősen növekedett. Most ott tartunk, hogy 2.1-es, azaz kiemelt kategóriás versenyt rendezünk, még nem Pro Series és World Tour-esemény, viszont a mezőny nagy része World Team-csapat, és sok Pro Team is itt lesz. A mezőny gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy WT-versenyen. Fabio Jakobsen és Dylan Groenewegen összecsapása rettentően izgalmas lesz Székesfehérváron.