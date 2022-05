Valter Attila a teljesítményével nem, de a magyar szurkolókkal elégedett volt

A Hősök teréről rajtoló Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny első szakaszát a holland Mathieu van der Poel nyerte, a második Peák Barnabás csapattársa, Biniam Girmay lett. Valter Attila legjobb magyarként a 29. helyen ért célba, mindössze 4 másodperc hátránnyal. Az utolsó kilométereken Fetter Erik bukott, de enyhe sérülésekkel megúszta.

Valter Attila a befutó után az MTI-nek értékelte az első szakaszon nyújtott teljesítményét és a magyar szurkolók által teremtett fergeteges hangulatot.

Verseny közben mondtam is Fetter Eriknek, ha annyi ötszázast kapnék, ahányan a nevemet kiabálták az út mentén, akkor megvehetném a Vajdahunyad várát. A mezőnyben is sokan kérdezték, hogy számítottam-e ilyen őrületes hangulatra, de ez minden képzeletemet felülmúlta. Kicsit vegyes érzéseim vannak, mert talán a legjobb tíz reális lehetett volna. Azt gondoltam, jó pozícióban vagyok, mert együtt jöttem Alejandro Valverdével, ami mindig nyugtatólag hat, de ezúttal ez mégsem volt kifizetődő. Lehettem volna előrébb is