Nevet vált Fetter Erik kerékpároscsapata

A Magyarországról Fetter Eriket foglalkoztató profi kerékpároscsapat jövőre nevet vált, és új szponzor érkezésével Team Polti Kometa néven folytatja a versenyzést ProTeam kategóriában – derül ki a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményből.

A Kometa 2017 óta hűséges társa Alberto Contador Alapítványának, az olasz Polti pedig gazdag kerékpáros-örökséggel rendelkezik. Amióta a Kometa 2017-ben debütált a csapat mezén, a cég a csapat identitásának szerves részét képezi.

„Nagyon örülök, hogy a Kometával ismét megújítottuk a partnerségünket” – mondta Fran Contador, a csapat ügyvezetője. Ez a nyolcadik egymást követő év, amikor a Kometa az Alberto Contador Alapítvány projektjének névadó társszponzoraként elkötelezte magát.

„Hosszú utat tettünk meg együtt! Nemcsak a csapattal, hanem a magyarországi kerékpársport fejlődésében is” – tette hozzá Fran Contador. A Kometa támogatása tette lehetővé azt, hogy a csapat 2018-ban felkerülhessen a kontinentális kategóriába, valamint hozzájárult ahhoz is, hogy a 2022-es Giro d’Italia Budapesten rajtolhatott.

A Kometa halad tovább azon az úton, amit sok évvel ezelőtt kitűzött magának. „Hiszem, hogy a kerékpározás hozzájárul egészségünk javításához, és boldogabbak lehetünk általa. A Team Polti Kometa csapatban és az utánpótlás-csapatában is vannak magyar versenyzők. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy hozzájáruljunk a hazai kerékpárosélet fellendítéséhez. Dér Zsolt szövetségi kapitánnyal azon dolgozunk, hogy üzenetünk minél több iskolába is eljusson, és ezzel az új generációkat buzdítsuk a kerékpározás iránti szenvedélyre” – mondta el a csapatnévváltás kapcsán Giacomo Pedranzini, a Kometa ügyvezető igazgatója.

A Kometa a HonestFood mozgalom révén az egészséges táplálkozást az aktív életmóddal együtt támogatja, megőrizve legértékesebb kincsünket: az egészségünket. A Polti ezeket az erőfeszítéseket otthonunk és szakmai környezetünk ápolására tervezett termékekkel erősíti. Közös küldetésük egy egészséges, produktív és elégedett társadalom építése.

Ivan Basso ígéretes jövőt vizionál a csapat számára, és büszkeséggel tölti el, hogy sikerült visszahozni a kerékpársport világába egy olyan tekintélyes nevet, mint a Polti. „Ez egy valóra vált álom. A Kometa és most már a Polti tartós támogatásával magabiztosan tekinthetünk a jövőbe, tudva, hogy újerőforrásokat és ambiciózus kilátásokat kínálhatunk a csapatnak” – mondta Ivan Basso.

Fetter Erik, a csapat profi kerékpárosa a névváltás kapcsán elmondta: „Példamutató, hogy a Kometa kiállt az egészséges életmód és a sport támogatása mellett. Ritka, hogy egy magyar cég egyvilágviszonylatban ilyen magas szinten versenyző csapatot támogasson. A szponzorációnak is köszönhető, hogy a magyar fiatalok folyamatosan lehetőséget kapnak az utánpótláscsapatban is.”