A Spartathlon története természetesen az ókorba nyúlik vissza, egy futár tette meg először gyalog másfél nap alatt az Athén-Spárta utat, majd aztán vissza is ment. Az ő tettét ismétlik meg a futók 1983 óta, igaz csak a féltávot nyomják le, de 246 kilométer így is elég kihívást jelent. Változatos időjárás, időnként nehéz terep nehezíti meg a futók dolgát. A szintidő 36 óra. Pihenni lehet közben, de túl sok idő nincs rá. A legjobbak 24 órán belül is célba érnek. A többség azonban bőven 30 órán kívül teljesíti a távot. Elég nagy a kiesési ráta, általában a rajtolók 50-60 százaléka ér csak be.

