Hegyimentők hozták le Török Zsolt holttestét a Fogarasi-havasokból

Nem tudta mentőhelikopter lehozni Török Zsolt holttestét a Fogarasi-havasokból a rossz időjárási viszonyok miatt, ezért aztán szükség volt a hegyimentőkre, írja a foter.ro.

A lap szerint a helikopter nem tudott leszállni a Negoj-csúcs közelében, így a hegyimentők gyalogosan szállították le a meghalt hegymászó holttestét vasárnapra virradó éjszaka, hajnali egy környékén. Az alpinista holttestét a nagyszebeni igazságügyi orvostani intézetbe vitték.

Szombat délelőtt Török Zsolt aradi alpinista felesége a Facebook-oldalán igazolta, hogy az ország egyik legismertebb hegymászója életét vesztette. Testét t öbb órás keresés után a hegyimentők találták meg a Negoj-csúcs közelében, 2000 méter fölötti magasságban.

Három nappal korábban indult el egy expedícióra a Fogarasi-havasokba, hogy megmássza a 2535 méter magas Negoj-csúcsot. Mivel nem jelentkezett, a felesége riasztotta a mentőket. A hírek szerint az aradi mászó egy szikláról zuhant le egy szakadékba.

Török Zsolt 46 éves volt. Számos mászásáról beszámoltunk (például itt vagy itt ), ahogyan arról is, amikor korábban bajba került a magasban. A világ számos csúcsát meghódította; 2018-ban két társával, Romeo Popával és Teofil Vladdal a déli fal egy új útvonalán mászta meg a Himalája Pumori nevű, 7165 méteres csúcsát. De sikerei közé tudható be az Alpoki Trilógia, a Nanga Parbat és az Annapurna meghódítása is.