A pénteki második szabadedzés után a szombatit is magabiztosan nyerte meg finn Kimi Räikkönen. Sebastian Vettel csak az ötödik lett, a Ferrarik közé a két Red Bull és a rajtbüntetést kapó Lewis Hamilton is befurakodott.

Sokáig eseménytelenül teltek a percek a szombati harmadik szabadedzésen, egyik istálló sem sietett mért kört futni. 20 perccel a kezdés után Carlos Sainzé volt az első idő, az 1:33.893-es körére azonban pillanatok alatt rávert több mint három másodpercet Valterri Bottas.

Eközben Vettel autójával gondok adódtak, elengedte magát az oldalsó elem a kerekek között, de később vissza tudott térni a pályára és csak futott egy elég erős 1:30.719-es időt. Ez ugyanakkor meg sem közelítette az évet rettentő erősen kezdő Räikkönen teljesítményét, aki az új szuper lágy gumikon 1:29.868-cal az abszolút legjobb időt futotta az edzésen.

A Red Bulloknak is jól ment, Max Verstappen: 1:30.393-gyel a második legjobb időt autózta, bár így is több mint fél másodpercet kapott a finn világbajnoktól, ráadásul majdnem össze is ütköztek.

A holland után Daniel Ricciardo, Hamilton, Vettel és Bottas következett. Fernando Alonso csak a 10. volt.

Egyelőre a Ferrari tűnik a legerősebbnek (bár a Mercedes szerint csak azért, mert feltekerték a motort), mögötte jön a Red Bull és a Mercedes. A Bahreini Nagydíj időmérője 17.00-kor kezdődik majd magyar idő szerint.

(Borítókép: Charles Coates/Getty Images)