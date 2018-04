Lauda Verstappenről: Ez már intelligencia kérdése is

Szombaton turbóhiba miatt az időmérője is veszélyben volt, vasárnap egy kockázatos kerékcserével nyert végül. Bottas és Räikkönen a dobogón, a Verstappen által meglökött Vettel csak a nyolcadik.

Ugyan a két Toro Rosso ütközése hozta azt a biztonsági autós szakaszt, ami miatt végül nagyon izgalmas lett a 2018-as Kínai Nagydíj, érhető okokból inkább Max Verstappen pörgetéséről beszél mindenki a futam után: a holland egy túl agresszív manőverrel nem csak magát forgatta meg, de Sebastian Vettelt is, aki végül emiatt csak a nyolcadik helyen ért célba.

A baleset után Versappen kapott hideget és meleget is, de inkább hideget. Saját csapatánál, a Red Bullnál dolgozó tanácsadó, Helmut Marko csak annyit mondott, hogy egyértelműen a holland volt a hibás a balesetben, és hogy akár a győzelmébe is kerülhetett az eset. Marko elintézte az egészet azzal, hogy Verstappen még túl fiatal, és idővel kinövi majd a hasonló kockázatos döntéseket, de azért leül majd vele beszélni.

A Mercedes-főnök Niki Lauda viszont nem volt ennyire finom, az Auto Motor und Sportnak fakadt ki. "Teljes mértékben Max a hibás a balesetért. Úgy látszik, ész érvekkel nem lehet rá hatni. Az ilyen hibák után az ember általában fejlődik, de ő csak lesz. Ez már intelligencia kérdése is" – eresztette ki a gőzt az osztrák, pedig Verstappen nem is az ő pilótáját lökte ki, hanem Vettelt, igaz, Lewis Hamilton is bukott egy helyet, amiért ki kellett kerülnie a két megpördült kocsit.

A baleset után Verstappen egyébként bocsánatot kért Vetteltől, amit Vettel el is fogadott, sőt, még méltatta is, amiért elismerte a hibáját.

Összességében a Vettel-incidensen túl is elég agresszív futam volt Verstappentől, aki egyet hibázott, amikor Lewis Hamiltont akarta megelőzni – ekkor került elé a végül futamgyőztes Daniel Ricciardo, és mivel mindkét RBR nagyon gyors volt, ha marad a sorrend, Verstappen is nyerhetett volna –, a biztonsági autó alatt pedig annyira sietett, hogy a füvön előzte meg a boxutca bejáratánál a szintén oda igyekvő Toro Rossót.