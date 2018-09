Lecserélte Räikkönent a Ferrari, de a pole-ja miatt elhalasztották a bejelentést?

Kimi Räikkönen két rekordot is megdöntött

Hiába teljesít kiválóan Kimi Räikkönen és szeretné megtartani mindenki a Ferrarinál, mégis úgy tűnik, távoznia kell. Még semmi sem hivatalos, de a német Auto, Motor und Sport szerint a csapatnál már megszületett a döntés:

a nemrég elhunyt Sergio Marchionnéval kötött megállapodások miatt 2019-től Charles Leclerc lesz Sebastian Vettel csapattársa.

Állítólag a hétvégén jelentették volna be a váltást, de a finn pilóta legendás körrekordja miatt inkább inkább későbbre halasztják.

Az új elnök, Louis Camilleri korábban azt mondta, még semmiről sem született döntés és nem is kell sietnie a csapatnak. Ráadásul ő és a csapatfőnök Maurizio Arrivabene is meg szeretné tartani a finnt, illetve Vettel is Räikkönen mellett kampányol már évek óta. Azonban a volt elnök iránti tisztelet és az a tény, hogy Leclercet az FIA elnök Jean Todt fia képviseli,

szinte lehetetlen helyzetbe hozta a Ferrarit.

Räikkönen a nyolcadik szezonját tölti az olaszoknál, az utóbbi években mindig csak egyéves szerződést kapott a csapattól. Nem kizárt, hogy az idei lesz az utolsó éve a Ferrarinál, talán ezért sírta el magát a felesége a pole-ja után.