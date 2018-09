Schumacher fia a Toro Rossóban?

4 csapat 6 helye kiadó, legalább. Kimi is a képben.

Állítólag Mick Schumacher neve is szerepel a Red Bull-fiókcsapat tízes listáján, amelyből kikerül az istálló jövő évi két pilótája, írja a Gpfans.com.

A dolog eléggé pletykaszinten van, de tény, hogy a 19 éves tehetség kezd érdekessé válni a topcsapatok számára is: az F3-as sorozat utóbbi 10 versenyéből hatot megnyert, 3 pontra jött fel a bajnokságot vezető pilótára.

Ahhoz, hogy a Forma-1-ben versenyezhessen, 20 pontra van szüksége a szuperlicencére: meglesz ennyi, ha az F3-bajnokságon az első háromban végez - ami jelenlegi formája alapján szinte biztos.

Kimi Räikkönen és Mick Schumacher a legutóbbi Olasz GP időmérője után

A Toro Rossónak pillanatnyilag egy pilótája sincs a következő szezonra, és nem is nagyon tolonganak a kihagyhatatlan nevek. Esteban Ocon az egyetlen, aki magától értetődő döntés lenne, de őt meg bizonyos okok miatt nem akarják.

A kis Schumacher immár nem csak neve miatt, de gyorsasága alapján is az esélyesek között van, akár úgy is, hogy 2020-ban ültetnék be, jövőre még az F3-ban vagy az F2-ben helyeznék el.