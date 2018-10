Hamilton frászt kapott, Alonso nagyot fogott

A Mercedes és Lewis Hamilton fölényéről szólt a Japán GP első napja, az angol csapattársát, Valtteri Bottast is fél másodperccel verte a szabadedzéseken, de nem sokon múlt, hogy kifejezetten rossz napja legyen a világbajnoknak. Sőt, finoman fogalmazunk ezzel, ha Pierre Gaslyval összeütközik, annak komoly következményei lehettek volna, és nem csak a kocsira nézve.

Hamilton ugyanis a pálya leggyorsabb pontján, az idén még gyorsabbá alakított, padlógázas 130R-kanyar után érte utol a poroszkáló Toro Rosso-Hondát, és talán kicsit elmélázott, de a francia tényleg érthetetlenül lassan ment.

Az angol az utolsó pillanatban elrántotta a kormányt, kikerülte a szinte álló autót, de a sikánt nem tudta bevenni, elszáguldott egyenesen a menekülőúton. Megúszták, Gasly is, ám utóbbit figyelmeztették, ami a legenyhébb F1-es büntetés.

Fernando Alonso is bekerült a videós hírekbe, mert hát eredménye, a 18. hely miatt máshová nem fog. Ő az első Degner-kanyarban csúszott le a pályáról, itt is 200 fölött mennek az F1-esek. Számtalan nagy baleset történt már itt hasonló hibákból, mivel a bukótér relatíve kicsi, nehéz elkerülni a bajt. Ha valakinek sikerülhet, az persze Alonso, és így is lett, a Mclaren-Renault kicsúszta magát, megállt a kavicságyban, még mielőtt elérte volna a gumikordont. A spanyolnak szerencséje volt, de biztosan benne volt közel 20 éves rutinja is.

Éjjel jön az utolsó szabadedzés, szombat reggel 8-kor - magyar idő szerint - az időmérő.