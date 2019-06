Hamilton 2. hellyel győzött Kanadában, ketten álltak a dobogó tetején

Egészen fura verseny volt vasárnap a Kanadai Nagydíj. A rajttól minden simán ment, Sebastian Vettel a pole pozícióból jól eljött, Hamilton, Leclerc és Ricciardo besorolt mögé, ebben a sorrendben is startoltak.

A kerékcserék is lezajlottak rendben, vissza is állt a top3-ban a Vettel, Hamilton, Leclerc sorrend. Hamilton 5-6 másodpercre szakadt le Vetteltől, ám ezt a futam második felének elején simán ledolgozta, és feljött 1 másodpercre.

Igazából előzési esélye nem volt, viszont presszionálta Vettelt, aminek meg is lett az eredménye.

A 48. körben Vettel levágta a négyes kanyart, a fűre sodródott, majd vissza a pályára, ahol majdnem a falra kente a rendesen kanyarodó Hamiltont.

A Ferrari megtartotta az első helyet, de a felügyelők jelezték, vizsgálják az esetet. Úgy 10 körön át gondolkoztak, majd közölték, Vettel 5 másodperces büntetést kap, amit a célba érés után adnak hozzá a végeredményéhez.

Tiszta volt a kép, a németnek 5 másodpercnél nagyobb előnnyel kellett célba érnie a győzelemhez. Hamilton ekkor, a 60. kör táján, 10 körrel a vége előtt 2-3 másodperces hátránnyal haladt, amit az utolsó körökre egyre csökkentett. Egyértelműnek tűnt, hogy 5 mp-en belül lesz, hiába ment jól Vettel az élen.

Így is történt, Vettel haladt át elsőként a célvonalon, de mivel az angol a sarkában végzett, ő nyerte a versenyt.

A harmadik Leclerc lett, csendes versenye volt, sansza sem volt beleszólni az elsők csatájába.

Ami a leintés után jött, az viszont a végeredménynél is furcsább. Vettel a levezető körön dühös monológot nyomott le a rádióban csapatához.

Ez így nem jó. Vaknak kell lenni, hogy ne lássák, hogy semmi helyem nem volt. Nem kontrolláltam a kocsit. Mégis, hova a pokolba kellett volna mennem?

- értetlenkedett a büntetése miatt.

Annyira dühös volt, hogy nem is állt be a parc fermébe, ahova az első hármat várják, hanem leparkolt a boxutca elején, majd egy kicsit még vissza is tolta az autóját. Aztán meg egyenesen visszament a Ferrari bázisára, a paddockba, és eltűnt a kamerák elől.

Közben Hamilton és Leclerc letudta a kötelező interjúkat, Hamilton azt mondta, nem így akart nyerni. Vettel pár perc után kijött a Ferraritól, és a másik két dobogós után ment. A parc fermében viszont megállt, és Hamilton kocsija előtt a táblát az 1-esről a 2-es számúra cserélte.

A lihegőben fogta be két társát,

Hamiltonnal kezet fogtak, Vettel annyit mondott újra, "hova a fenébe kellett volna mennem?"

Hamilton jól láthatóan sajnálkozott, majd elindultak a dobogóra. Itt Hamilton a himnuszok közben felhúzta maga mellé, a pódium első fokára Vettel, másodperceken át álltak így.

Hamilton egyáltalán nem ünnepelt, Vettel még annyira sem, a pezsgőt sem locsolta ki. Hamilton és Leclerc igen.

Ekkor pótolta be Vettel az elmaradt interjúját:

Ne fütyüljék Lewist, nem ő hozta azt a döntést. Ő tiszteletet mutatott felém.

Hamilton annyit tett hozzá, hogy tényleg nem ő hozta. Egyértelmű persze, a versenybírák határoztak így, akik között a pilótasteward, a korábbi F1-versenyző, Emanuele Pirro volt. Nehéz feladat előtt álltak, mert Vettel csúszott, és tényleg nem volt kontrollban, veszélyeztette és akadályozta Hamiltont, még ha nem is szándékosan.

12 Galéria: F1 Montreal Fotó: Peter J Fox / Getty Images Hungary

A második helyes győzelemmel Hamilton 29 pontra növelte előnyét a világbajnokságban a Montrealban csak negyedikként végző Bottas előtt. Vettel 62 ponttal lemaradva a harmadik, pont 100 pontja van.

A Ferrari továbbra is nyeretlen 2019-ben, a Mercedes az összes futamot megnyerte, Hamilton immár hétből ötöt.