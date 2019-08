Több fotóst is megloptak a Magyar Nagydíj alatt a Hungaroringen

Három nagy értékű objektívnek is lába kelt a hétvégén a Hungaroringen tartott Forma-1-es Magyar Nagydíj alatt a fotósoknak fenntartott szobából – írta Völgyi Attila fotóriporter bejegyzésére hivatkozva a 444.

A lopásról egy magyar fotós számolt be Facebook-oldalán, akinek két objektívje is eltűnt az utolsó napon, később azonban kiderült, hogy a Getty Images fotósának teleobjektívje is köddé vált. Völgyi azt írta, a Magyar Nagydíjakról eddig még nem hallott hasonló incidensről, és a Hungaroring sajtóosztálya sem tud róla, hogy hasonló történt volna korábban a magyar pályán.

A motorsport körökben dolgozók ugyanakkor sorra mondják a hasonló történeteket a külföldi futamokról, főleg Barcelonában és Monzában jellemző, hogy eltűnnek objektívek és fényképezőgépek. Az Index fotórovatának vezetője szerint egyébként minden olyan eseményen gyakori az ilyesmi, ahol sok a fotós, főleg az utolsó napon kell nagyon figyelni.

A 444 úgy tudja, hogy a teremhez vezető biztonsági kaput már a futam közben elbontották, és a belépést biztonsági őrök ellenőrizték, az érintett fotós bejegyzéséből pedig úgy tűnik, hogy a helyszínen nem voltak kamerák. A rendőrség az üggyel kapcsolatban annyit közölt, hogy az esettel összefüggésben a Gödöllői Rendőrkapitányságon indult nyomozás lopás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben, ennél bővebb tájékoztatást viszont jelenleg nem kívánnak adni.

Az eset miatt kerestük a Hungaroringet, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.