Sorban harmadik időmérőjét nyerte Leclerc, Szingapúrban is megállíthatatlan

Az időmérő első harmadában nem volt komolyabb meglepetés, talán csak annyi, hogy a két Mercedes megpróbált közepes keverékű gumival továbbjutni, de végül a Q1-et az élen záró Valtteri Bottas és Lewis Hamilton is lágy gumira váltott. Az öt kieső helyen a két Williams, illetve Romain Grosjean, Lance Stroll és Danyiil Kvjat osztoztak.

Az sem volt váratlan, hogy a Q2 végén a még versenyben maradt Haas, Racing Point, Toro Rosso, illetve a két Alfa Romeo esett ki. Utóbbiból Kimi Räikkönen is feliratkozott a falat picit érintő pilóták listájára. Bár a finn megúszta defekt nélkül, nem jutott tovább a legjobb 10-be.

Az időmérő utolsó harmadában a két Ferrari, különösen Sebastian Vettel hatalmas idővel kezdett, csapattársára, Charles Leclerc-re és a Red Bull-os Max Verstappenre is majdnem 4 tizedet vert, a két Mercedes pedig 1 másodperc lemaradással jött a Szingapúrban négyszeres futamgyőztes Vettel mögött, ami jól mutatta, hogy a német mennyire jó kört rakott össze.

A második mért körön Charles Leclerc nagyon jól kezdett, és egy kisebb hibával is át tudta venni a vezetést Vetteltől, ráadásul 2 tizedet vert a németre. Vettel a legvégén ráadásul Hamiltontól is kikapott, a címvédő minimális különbséggel szedte el a második rajthelyet Vetteltől. Leclerc ezzel sorban harmadik időmérőjét nyerte, ez jól mutatja, hogy mennyire formába lendült a nyári szünet óta, és a szezonbeli 5 első rajthellyel is vezeti ezt a képzeletbeli rangsort a 4-4 pole-t szerző Hamilton és Bottas előtt.