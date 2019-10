Távozik az F1 kereskedelmi főnöke

A szezon végén távozik az F1 háromfős vezetőségének egyik tagja, a kereskedelmi igazgató Sean Bratches, írja a Racer.com szakportál. Bratches 2017-ben került a Forma-1 élére a technikai igazgató Ross Brawnnal és az elnök-vezérigazgató Chase Carey-vel együtt, miután a Liberty Media megvásárolta a Forma-1 kereskedelmi jogait.

A korábban az ESPN-nél dolgozó Bratches feladata az F1 közösségi média-jelenlétének erősítése, illetve a közvetítői szerződések felülvizsgálata, újragondolása és áttervezése volt – az ő döntésének is köszönhetően került át például az amerikai közvetítés az NBC tévécsatornától az ESPN-re.

Bratches ötlete volt a szurkolói fesztiválok szervezése, amiket Miamiben, Sanghajban, Chicagóban és Los Angelesben is megtartottak többek között, de Bratches nevéhez köthető majd az is, hogy az F1 két újabb versenyhelyszínnel bővül majd a 2020-as idénytől, amikor Vietnam és Hollandia kerül be, illetve vissza a naptárba.

Az F1 nem kommentálta a Racer értesülését, ugyanakkor a lap úgy tudja, hogy egyelőre nem gondolkodnak Bratches utódlásán, mert újragondolják az F1 kereskedelmi oldalát.