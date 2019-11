Albon meggyőzte a Red Bullt, megtartják 2020-ra is

Gyors egymásutánban bejelentette 2020-as pilótafelállását a Red Bull, majd a most még Toro Rosso, jövőre viszont már Alpha Tauri néven versenyző csapat: előbbinél Alex Albon marad Max Verstappen csapattársa, és a Toro Rosso is a jelenlegi helyzet folytatása mellett döntött, vagyis 2020-ban is Pierre Gaslyval és Danyiil Kvjattal számolnak.

Ez összességében azt jelenti, hogy egyetlen kiadó hely maradt a 2020-as, a Forma-1-et alapjaiban felforgató 2021-es változtatások előtti utolsó szezonra – már csak a Williams második autója üres George Russell mellett, bár szinte biztosra vehető, hogy ide Nicholas Latifi kerül majd.

Albon megtartása a Red Bullnál nem meglepő. A 23 éves, brit származású, de thai útlevéllel versenyző pilóta a szezon elején az utolsó pillanatban került a Toro Rossóhoz úgy, hogy már elkötelezte magát a Forma-E-be, majd szezon közben újabb varátlan változás jött a karrierjében, amikor a 13. futamra, a Belga Nagydíjra megkapta Pierre Gasly helyét a Red Bullnál. Azóta hét futamon nem végzett a hatodik helynél rosszabb pozícióban, sőt, ez idő alatt több pontot szerzett, mint Max Verstappen – 68-54 a mini pontverseny Albon javára Belgium óta.

2020-ban feltehetőleg újabb ugrásra számít tőle a Red Bull, és már dobogókat várnának a fiatal tehetségtől, de az is lehet, hogy még a 2019-es szezon utolsó két futamán villanni tud Albon.

A 2020-as pilótaleosztás