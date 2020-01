A szaúdiak az F1-gyel folytatnák a sportdiplomáciai önmosdatást

Szaúd-Arábia különleges módját találta ki az országimázsnak: pénzt nem kímélve vásárolják be magukat újabb és újabb sportesemények szervezésébe, legyen szó a pénteken véget ért Dakarról, a spanyol futball Szuperkupáról, Forma-E-futamról, vagy épp Andy Ruiz és Anthony Joshua bokszolók szupermeccséről.

A legfrissebb tervük ennél is merészebb: a világ egyik legnépszerűbb sporteseményét, a Forma-1-et vinnék 2023-tól az országba, derült ki egy pénteki bejelentésen, ahol többek között az 1996-os világbajnok Damon Hill, a korábbi futamgyőztes David Coulthard, a Haas mostani pilótája, Romain Grosjean, illetve az F1-ből épp a legutóbbi idény után távozó Nico Hülkenberg is jelen voltak, ahogy a korábbi MotoGP-versenyző Loris Capirossi is.

A főváros Rijádtól nem messze építendő Kiddija (Qiddiyah) versenypályát a korábbi F1-pilóta, a jelenleg a pilóták szakszervezetét vezető Alexander Wurz tervezte. A projektről korábban is érkeztek már hírek, de akkor még elég pletykaszinten, ám az, hogy most több ismert versenyzőt is a sivatagba hívtak a bejelentésre, azt jelezheti, valóban komolyak a szaúdiak szándékai.

Az F1-gyel viszont még nincs hivatalos egyezségük, enélkül pedig egyelőre csak terv a 2023-as Szaúdi Nagydíj. Ugyanakkor a még építés előtt álló pálya elnök-vezérigazgatója, Mike Rininger elmondta a BBC-nek, hogy jelenleg is tárgyalnak az F1 képviselőivel a nagydíj szervezéséről, de nem ez az egyetlen dolog, amire koncentrálnak, a tervek szerint ugyanis a Kiddija egy több motorsportot összeolvasztó hatalmas komplexum lesz.