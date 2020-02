F1: Imola beugrana a Kínai GP helyére

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Levelet írt a Forma-1 vezetőinek az imolai versenypálya igazgatója, és bejelentkezett az elhalasztott Kína Nagydíj miatt felszabadult április 19-es dátumra - írja a Planetf1.com.

Roberto Marazzi szóban is megerősítette, a FIA-val, azaz a Nemzetközi Autós Szövetséggel is felvette a kapcsolatot, hogy a legendás volt F1-es helyszín futamot rendezhessen április közepén. Azt is elismerte viszont, hogy "bonyolult" az átszervezés, mivel csak két hónap van rá. Az F1-csapatoknak és a sorozatot irányító szervezeteknek is rá kellene bólintaniuk, ráadásul Imolának nincs F1-es szerződése sem.

Logisztikailag elméletileg kivitelezhető lenne, mert Vietnamból ment volna Kínába az F1, onnan tért volna vissza az európai szezon kezdetére, Hollandiába. Így Imolába érkeznének.

A Kínai Nagydíjat a múlt héten halasztották el a koronavírus miatt. Későbbi időpontban tartanák meg, de ha a körülmények adottak is lennének, szinte lehetetlen új dátumot találni a versenynek.

Imola 2006-ban rendezett legutóbb Forma-1-es versenyt, az évtizedeken át hagyományosnak számító San Marinó-i GP-t. A pálya a kilencvenes évek közepén hírhedtté is vált, itt vesztette életét 1994-ben Ayrton Senna és Roland Ratzenberger.

(Borítókép: Shutterstock)