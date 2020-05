Daniel Ricciardo káoszra számít a Forma-1-es szezon újraindulása után

Kaotikus szezonkezdésre számít a Renault ausztrál Forma-1-es pilótája, Daniel Ricciardo, aki szerint a kényszerpihenő a szokásosnál több hibához és balesethez fog majd vezetni Ausztriában, de reméli, hogy sikerül majd kordában tartani a dolgokat – írja a BBC.

Az biztos, hogy bizonyos mértékben káosz lesz [az Osztrák Nagydíjon], de remélhetőleg azért nem fognak elszabadulni a dolgok. Nem feltétlenül az autókra gondolok, inkább arra, hogy a pilóták nemcsak be lesznek rozsdásodva, hanem a nagy izgatottság miatt az érzelmeik is elragadhatják őket.

– mondta az ausztrál a BBC Radio 5 Live-nak, hozzátéve, hogy lesznek, akik bírják majd az extra adrenalinlöketet, és lesznek, akik nem.

Szerinte emiatt vakmerő és elszámított előzésekre is lehet számítani, a szezon elején pedig valószínűleg a tapasztaltabb pilóták lesznek majd előnyben. Mint mondta, ha ez lenne az első, vagy a második éve a Forma-1-ben, akkor a teste valószínűleg nehezen venné fel újra a ritmust, de a téli tesztek alapján nem aggódik magáért. Az újoncoknak viszont meggyűlhet majd a baja a visszaszokással.

Ricciardo az ausztráliai farmján vészelte át a járvánnyal járó korlátozásokat, így ugyan vezetni nem tudott, de bőven volt helye arra, hogy megfelelően karban tartsa magát. Mint mondta, nagyon szerencsés, hogy ilyen környezetben töltötte a karantént ahelyett, hogy egy kis lakásba lett volna bezárva, annak pedig különösen örült, hogy 2007 óta először végre huzamosabb ideig otthon lehetett. Az ausztrál emellett arról is beszélt, hogy továbbra is a világbajnoki cím megszerzése a célja, és jelenleg még mindig hisz is abban, hogy ezt elérheti egyszer.

A Forma-1 jogtulajdonosa, a Liberty Media gőzerővel dolgozik azon, hogy a szezon a törölt és halasztott futamok ellenére is megvalósulhasson, a legfrissebb tervükkel viszont azért vannak problémák, ezzel ebben a cikkünkben foglalkoztunk: