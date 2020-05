A koronavírus-járvány miatt három versenyt töröltek, hetet pedig elhalasztottak a 22 futamosra tervezett 2020-as Forma-1-es világbajnokságból. Egy dolog tűnik biztosnak, hogy a mezőny július elején Ausztriában versenyezni fog. A zárt kapus lebonyolítás még kidolgozás alatt áll, folyamatos tesztelés és teljes izoláció jöhet. A sorozat jogtulajdonosa, a Liberty Media előállt egy tervvel a bajnokság folytatására, de az több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Nem veszi figyelemben például, hogy egyes helyszíneken az időjárás is bezavarhat.

A barcelonai versenypálya igazgatója szerint a kockázatokat és a költségeket is csökkenteni kell.

A Ferrari pilótájának az az ötlet is tetszik, hogy ellenkező irányból teljesítsenek pályákat.

A koronavírus-járvány miatt bizonytalanná vált a 2020-as Forma-1-es szezon megrendezése. Ahhoz, hogy érvényes legyen az idei világbajnokság, legalább nyolc futamra lenne szükség. Ennyit akár egy októberi starttal, a versenyek közötti minimális pihenővel is meg tudnának tartani. A nyolc versenyes idény a legpesszimistább forgatókönyv, ennél biztosan több jön majd össze.

Üzleti szempontból sem mindegy, hány verseny tudnak megtartani az eredetileg tervezett 22-ből. Nem csoda, hogy már az az őrült és kivitelezhetetlen ötlet is előkerült, hogy ellentétes irányba haladva tartsanak meg versenyeket. A Forma-1 bevételeinek közel 70 százaléka a versenyek rendezési jogdíjaiból és a közvetítési jogdíjakból származik. Ha 15 futamnál kevesebbel rendezik meg a szezont, akkor az F1-nek vissza kell fizetnie az előre beszedett jogdíjak egy részét a tévécsatornáknak, ami több millió dollárt jelent. (Értelemszerűen egy csonka idény a szponzoroknak is kevésbé csábító, főleg recesszió idején.)

Az F1 mint márka stabil pénzügyileg, akár azt is átvészelné, ha teljes egészében elmaradna a 2020-as bajnokság. A kisebb csapatok viszont könnyen nagy bajba kerülhetnek, hiszen bevételeik nagy részét a Formule One Managementtől (FOM) kapott bónusz jelenti. Franz Tost, az Alpha Tauri csapatfőnöke úgy számolt , hogy minden egyes meg nem tartott futammal 1-1,5 millió eurót veszítenek a szponzori pénzek elmaradása miatt. A járvány nélkül mostanra öt versenyen lenne túl a mezőny, a Spanyol Nagydíj következne. Az Alpha Tauri helyzete a Red Bull fiókcsapataként még kifejezetten stabilnak mondható, a Haas, a Williams, a Racing Point és az Alfa Romeo lehet igazán veszélyben. Ezek megszűnése még a koronavírusnál is nagyobb veszélyt jelentene az F1 jövőjére.

Hogyan rendezné meg a bajnokságot a Liberty Media?

Miért ideális helyszín az osztrák pálya?

Hol szólhat közbe az időjárás?

22 verseny már biztosan nem lesz

Eddig három verseny töröltek végleg, a március 15-re tervezett szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat, a nagy múltú Monacói Nagydíjat (május 21-24.) és a versenynaptárba 2018-ban visszatérő Francia Nagydíjat (június 26-28.).

Hetet halasztottak el:

Bahreini Nagydíj, március 20-22.

Vietnámi Nagydíj, április 3-5.

Kínai Nagydíj, április 17-19.

Holland Nagydíj, május 1-3.

Spanyol Nagydíj, május 8-10.

Azerbajdzsáni Nagydíj, június 5-7.

Kanadai Nagydíj, június 12-14.

És akkor még van másik 12 verseny, olyan helyszíneken, mint például a járvány által leginkább sújtott Egyesült Államok vagy Oroszország, ahol még kibontakozóban van a járvány – Vlagyimir Putyin orosz elnök is arra számít, hogy a neheze csak ezután jön. Az orosz futamot szeptember, az amerikait pedig október végén rendeznék. Ezek sorsáról még semmit nem tudni, hivatalosan megtartják őket. Ha a járvány le is vonul őszig, egyáltalán nem biztos, hogy a kormányok addigra az összes korlátozó intézkedést feloldják, hiszen fennáll a veszélye egy második hullámnak.

Folyamatos tesztelés, elszeparált csapatok

A Forma-1 jogtulajdonosa, a Liberty Media előállt egy vázlatos tervvel, hogyan bonyolítanák le a 2020-as bajnokságot. 15-18 versennyel számolnak, az idény július elején (július 3-5.) az Osztrák Nagydíjjal kezdődne, a futamot zárt kapuk mögött, nézők nélkül tartanák meg. Ez tűnik most a legbiztosabb pontnak a csonka versenynaptárban. Ausztriában május elején oldották fel a kijárási korlátozásokat, fokozatosan újra kinyithatnak a boltok, éttermek. A sportélet is újraindult, a profi futballisták megkezdhették a kis csoportos edzéseket, a tervek szerint a bajnokság is hamarosan folytatódik, tehát elviekben nincs akadálya egy F1-es versenynek.

Az F1 sportigazgatója, Ross Brawn szerint a spielbergi helyszín ideális a jelenlegi körülmények között: a Red Bull Ring viszonylag izolált helyen fekszik, nincs a közelben nagyváros, Bécs ugyanakkor gyorsan elérhető kocsival. A zeltwegi katonai reptér közelsége szintén előny, akár oda is érkezhetnek a csapatok. A pálya jól felszerelt, nem lesz szükség a csapatok motorhome-jaira, a helyi infrastruktúra képes lesz kiszolgálni őket. Mindenkit tesztelni fognak a pályára történő belépés előtt, a teszteket kétnaponta megismétlik. Azt is pontosan előírják, hogy a paddockon belül merre mozoghatnak a csapattagok, hogy minimálisra szorítsák a kontaktusok számát. Ennek megszervezése komoly kihívás lesz az F1 számára, tette hozzá Brawn.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke további részleteket árult el a versenyeken alkalmazott járványügyi előírásokról. Drákói szigorra készülnek, a teljes csapatból maximum 80-an utazhatnak a versenyre, mindenki ugyanabban a szállodában lakik majd, kerülni fogják a kontaktust más csapatokkal.

Azt gondolom, hogy ez a lebonyolítási rend más versenyhelyszínek számára is követendő lesz.

Horner optimista, elképzelhetetlennek tartja, hogy ne tudják megtartani az idei világbajnokságot, szerinte a versenyek egy részét biztosan meg fogják rendezni.

Mi lesz a szezonnyitó után?

Az Osztrák Nagydíj után Silverstone következne július 17. és 19. között. Nagy-Britannia azonban közel sem áll olyan járványügyi szempontból, mint Ausztria. A Brit Nagydíjról annyit lehet tudni, hogy biztosan nézők nélkül rendezik meg idén, ezt a szervezők jelentették be még április végén. Ettől függetlenül elmaradhat a verseny végül, mivel hiába nem lesznek nézők, a csapatok szerelői, a mérnökei, a kiszolgáló személyzet, a tévéstábok és a pályamunkások több száz embert tesznek ki, a távolságtartás pedig nehezen kivitelezhető.

A brit kormány még nem adott engedélyt a sportélet újraindítására, az angol első osztályú futballbajnokság, a Premier League folytatása is csak vágyálom még, továbbra is szigorú korlátozó intézkedések vannak érvényben az országban. A brit állami egészségügyi szolgálatnál (NHS) azzal számolnak, hogy mostanra tetőzött a halálozások száma. Az Egyesült Királyságban eddig több mint 28 ezren haltak meg a koronavírus következtében. Júliusra tovább csillapodhat a járvány, viszont kérdés, milyen korlátozások lesznek érvényben akkor. Mindenesetre a szervezők bejelentése és az F1 vezetőinek nyilatkozatai inkább az irányba mutatnak, hogy lesz Brit Nagydíj.

Arra is készülnek tervek, hogy dupla versenyeket tartsanak a futamszám növelése érdekében, a Red Bull Ring és az előbb említett Silverstone merült fel lehetséges helyszínként. Az osztrák pálya adottságait figyelembe véve nem légből kapott az ötlet, Ross Brawn is utalt rá, hogy két versenyhétvége között is megoldható lenne a csapatok, a rendező személyzet és a tévé stábok izolálása. Silverstone mellett szól, hogy a csapatok többségének az Egyesült Királyságban van a főhadiszállása, tehát könnyen letudható lenne a plusz verseny.

Hivatalos döntés még nincs a dupla versenyekről, de ha megvalósul az elsőre extrémnek tűnő ötlet, az módosíthatja az augusztus 2-re tervezett Magyar Nagydíj időpontját is, mivel a második brit verseny valószínűleg július 26-ára kerülne, kettévágva a versenyek közötti szünetet. A dupla hétvégékkel egy hónap leforgása alatt öt versenyt tudna le a mezőny, ami az országok közti távolságot nézve nem tűnik kivitelezhetetlennek. Zak Brown, a McLaren is támogatta a duplázások ötletét, szerinte 14-15 verseny megrendezése a reális a szezonban, mindez 10 helyszínre elosztva, ami 4-5 duplázást jelentene.

Ebbe a Bild értesülései szerint a Hungaroring is beletartozna, a német újság a pontos dátumot is tudni véli: augusztus 16. és 23. lehet a két Magyar Nagydíj időpontja. A Bild információit érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel a Hungaroring elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt úgy nyilatkozott, hogy erről még nem tárgyaltak a Liberty Mediával, úgy készülnek, hogy augusztus elején lesz a futam. Elviekben nincs akadálya a dupla hétvégének, a pálya alkalmas lenne két egymás utáni verseny megtartására.

A Magyar Nagydíj sorsa is még bizonytalan, minden a járvány alakulásától függ. A május 4. után életbe lépett kormányzati intézkedésekkel csupán az dőlt el, hogy ha lesz idén magyar F1-es futam, az biztosan zárt kapus lesz. Gyulay azt mondta, már tárgyalt Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel, a kormány is szeretné, hogy legyen Magyar Nagydíj, a rendezés mikéntje még kidolgozás alatt van. Gyulay korábban arról beszélt, hogy hatalmas anyagi bukás lenne a Hungaroring számára a zárt kapus verseny.

Erőltetett menet jöhet ősszel

Ennyit lehet tudni a júliusi, augusztus eleji versenyekről, a neheze csak azután jönne. A Liberty Media terve szerint további európai versenyeket tartanának augusztusban és szeptemberben, utána következnének az eurázsiai, ázsiai és amerikai futamok. A szezon decemberben zárulna az Abu-Dzabi Nagydíjjal, de még előtte pótolnák a márciusról elhalasztott Bahreini Nagydíjat. Augusztusban eredetileg lett volna egy három hetes szünet a magyar és a belga futam között. Ezt a járvány miatt előre hozták, jelenleg is a „nyári szünetét” tölti a Forma-1, tehát ennek a helyén felszabadult 1-2 hétvége augusztusban.

Ennek köszönhetően, hónapokra lebontva így nézne ki a Liberty terve:

Augusztus-szeptemberre sűrítenék be a magyar, a spanyol, a holland, a belga, az olasz és az orosz futamokat,

sűrítenék be a magyar, a spanyol, a holland, a belga, az olasz és az orosz futamokat, október-novemberben jönnének az azeri, kínai, vietnámi, japán, szingapúri, kanadai, amerikai, mexikói és brazil versenyek,

jönnének az azeri, kínai, vietnámi, japán, szingapúri, kanadai, amerikai, mexikói és brazil versenyek, decemberben pedig zárásként a Bahreini Nagydíj és az Abu-Dzabi Nagydíj.

Ez összesen 17 verseny, az osztrák és a brit futamokkal már 19, ami több, mint amennyivel a Liberty számol. Ráadásul ha valóban dupláznak pár helyszínen, már a 20-as mágikus szám is elérhető lenne. Tehát az F1 vezetése is úgy gondolkodik, hogy eshetnek ki még futamok. De ha így is marad a menetrend, októberben és novemberben kilenc futamot kellene ugyanennyi hétvége alatt lezavarni (azaz hetente lennének versenyek), ami békeidőben is hatalmas logisztikai kihívás lenne a csapatok számára, nemhogy járvány idején.

Az időjárás is bezavarhat

A BBC szakírója szerint más problémák is vannak a megálmodott menetrenddel. A júniusról elhalasztott Kanadai Nagydíjat a tél közelsége miatt kockázatos lenne október elejénél később megtartani. Utcai versenyről lévén szó a Szingapúri Nagydíj időpontja is kötött: vagy megrendezik az eredeti terveknek megfelelően szeptember 20-án, vagy törlik a versenyt. Kapásból két verseny, ami boríthatja az egész tervet.

Az egyes országokban érvényben lévő korlátozások pedig még jobban megkavarhatják az egészet. A felújított, döntött kanyarokkal tűzdelt zandvoorti pályával visszatérő Holland Nagydíjat május első hétvégéjén tartották volna. Ha pótolni akarják, új időpontot kell neki találni az igencsak szűkösnek ígérkező naptárban. A holland kormány szeptember 1-ig meghosszabbította a nagyszabású, tömegeket vonzó nyilvános rendezvények tiltását, tehát csak azután lehetne megtartani. Könnyen előfordulhat, hogy a kanadai és a szingapúri versenyek miatt már nem marad szabad időpont szeptemberben a holland pályának.

A belgiumi Spa-Francorchamps a Forma-1 klasszikus helyszínei közé tartozik, a híres Eau Rogue miatt versenynaptár egyik legizgalmasabb pályájának számít. A Belga Nagydíj augusztus végére van betervezve, a kormány sportrendezvényekre vonatkozó tiltása július végéig szól, tehát azzal nem ütközne. Belgiumban is csak zárt kapus rendezés jöhet szóba, mivel a tömegrendezvények tiltása egy hónappal tovább lesz érvényben. Később időpont nem nagyon jöhet szóba, a szeszélyes időjárás, illetve a szeptember zsúfoltsága miatt.

A Spanyol Nagydíj egy héttel a holland után következett volna. Júliusban már nem maradtak hétvégék a pótlására, marad az augusztus, esetleg azokban hetekben, amikor nyári szünetre vonultak volna a csapatok. Spanyolországban sokkal súlyosabb a járványhelyzet, mint Belgiumban vagy Hollandiában: a világon a második legtöbb koronavírusos esetet a spanyoloknál regisztrálták, a halálesetek száma meghaladja a 25 ezret. A spanyol kormány négy fázisban tervezi újraindítani az országot, június közepére nagyjából visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. A Spanyol Nagydíj szervezői legutóbb úgy nyilatkoztak, hogy zárt kapuk mögött bármikor képesek lennének megrendezni a versenyt. Erre reálisan valamikor augusztusban lenne lehetőségük.

Olaszország is kilábalóban van a járványból, az olasz kormány fokozatosan oldja fel a korlátozásokat, a sportélet is visszatérőben van. A BBC információi szerint a Ferrari miatt nagy a nyomás a kormányon, hogy engedélyt adjon a patinás monzai verseny megrendezésére. Itt is a „mikor” a kérdéses: az Olasz Nagydíj szeptember elején lenne, a többi európai verseny pótlásától függhet, hogy maradhat-e a helyén.

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy lesznek-e olyan helyszínek, amelyek nézők nélkül nem vállalják az F1-es verseny megrendezését egyszerűen azért, mert nem éri meg nekik pénzügyileg, Silvestone-ról régóta hallani, hogy anyagi nehézségekkel küzd. Azok a versenyek (Oroszország, Azerbajdzsán, Bahrein), ahol az állam állja a költségek nagy részét, könnyebben vállalhatják a zárt kapus lebonyolítást. A Bild-féle, pletykagyanús versenynaptár egyszerűen oldja meg ezeket a dilemmákat: simán kimarad a problémás olasz, a spanyol, a belga és a holland futam.

