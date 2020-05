Újabb hatalmas léket kapott a 2020-as F1-szezon, de a Hungaroring jól járhat vele

Már épp kezdett volna összeállni a koronavírus-járvány miatt hónapokkal halasztott Forma-1-es idény indulása, amikor nem várt léket kaptak a részletesen kidolgozott tervek azzal, hogy a Forma-1 mégsem került a kivételezettek közé a brit beutazásra vonatkozó karanténszabályok terén. Pénteken a brit kormány hivatalosan is megerősítette, hogy nem ad speciális státuszt az F1, illetve az F1-csapatok alkalmazottjainak, ezzel pedig veszélybe került a júliusra tervezett mindkét Brit Nagydíj megrendezése.

Az F1-nél abban bíztak, hogy mivel a (szintén dupla futamot jelentő) osztrák szezonkezdés után már negatív koronavírusteszteket lobogtatva érkeztek volna Silverstone-ba, ők is bekerülnek a kivételezett körbe, de ez nem így lett. A kormány indoklása szerint azért, mert más sportágak joggal kérhettek volna hasonló felmentést, és nem akart ilyesmi harcokba belemenni az ország vezetése.

Ez viszont azt is jelenti, hogy a 14 napos kötelező karantén miatt akár mindkét tervezett Brit Nagydíjat is törölhetik, vagyis a július 5-re és július 12-re tervezett Osztrák Nagydíjak után egyből a 420 km-es távolságban található Hungaroring jöhetne, akár már július 19-én. Az még nem eldöntött, hogy ebben az esetben a Hungaroringen is két futamot rendeznének-e, vagy még a nyáron beugrana az eredetileg a 2020-as versenynaptárban sehol nem szereplő Hockenheim is.

Ám mivel ez a Forma-1 mezőnyét jelentő 10 csapatból 7-nek egy hónapos távollétet jelentene, augusztusban mindenképp akkora szünet jönne, amibe belefér egy kéthetes karantén Nagy-Britanniában. A sorban utána augusztus 23-án jönne a Spanyol Nagydíj, de ez akár a német futam belépésével, akár a Magyar Nagydíj időbeli áthelyezésével változhat.

A helyzetre reagálva a Forma-1 egyik sajtófelelőse annyit közölt, tovább keresik a megoldást a brit kormánnyal, de az egyezkedés alatt a fő szempont a biztonság.