Eladta lélegzetelállító lakását Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a száguldó cirkusz véghajrájában történelmi, nyolcadik világbajnoki címéért küzd Max Verstappennel. Közben pedig egy olyan New York-i luxusapartmanon adott túl 37 millió angol fontért – nagyjából 16 milliárd forintért –, ahol korábban The Weeknd, Justin Timberlake, Harry Styles, Jake Gyllenhaal vagy Rebel Wilson laktak.

Eredetileg 42,98 millió fontért hirdették az ingatlant, és hiába kevesebbért ment el, így is 4,2 millió fontnyi profit volt az üzleten a The Sun információi szerint. Hamilton sosem lakott a luxusapartmanban, így is pluszban szállt ki az üzletből.

A most eladott ingatlan egészen elképesztő adottságokkal rendelkezik. A több mint 800 négyzetméteres, háromemeletes lakáshoz óriási terasz tartozik. Öt háló- és hat fürdőszoba található benne, illetve a házban van edzőterem és úszómedence is.

Attól senkinek sem kell tartani, hogy Hamilton földönfutóvá vált. A brit világbajnoknak van egy 18 millió angol font értékű háza Londonban, Monacóban is rendelkezik ingatlannal, és New Yorkban is van hol aludnia, hiszen a nevén van még egy másik penthouse pont abban az épületben, ahol az NFL sztárja, Tom Brady is tulajdonol lakást.

(Borítókép: Lewis Hamilton. Fotó: Mark Thompson / Getty Images)