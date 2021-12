Hófehér Red Bull, retró McLaren – az év festései az F1-ben

A 2021-es Formula–1-es év minden bizonnyal a sportág egyik legjobbja volt. A hihetetlen izgalmas szezon a hibrid-éra végét jelentette, az utolsó futamra ugyanannyi világbajnoki ponttal érkezett a két rivális, Max Verstappen és Lewis Hamilton. Végül az utolsó körben dőlt el a vb-cím sorsa, melyet a holland nyert meg. Ám az izgalmakon kívül különleges festéseket is hozott ez az év. Önnek melyik volt a kedvence?

A McLaren retró monacói festése

Az év első különleges fényezése a McLaren csapatához kötődik. A Monacói Nagydíjra a csapat régi-új partnere, a Gulf ikonikus színvilágát idézi fel. A McLaren és a Gulf először a '60-as években működött együtt, majd tavaly júliusban ismét összefonódott a két vállalat. Az autón a a McLaren kék-narancssárga színei helyett a Gulf ikonikus világoskék-narancssárgája volt látható, a retró festés pedig elnyerte a rajongók tetszését. Úgy tűnik, szerencsét hozott a különleges fényezés, hiszen Lando Norrist harmadikként intette le a kockás zászló

Az Alfa Romeo jubileumi színei hazai pályára

A monzai hétvége mindig különleges az Alfa Romeo számára, mert 1950 szeptemberében Nino Farina egy Alfetta 158 kormánya mögött itt nyerte meg az első Formula–1-es világbajnoki címét. Az olasz márka idén ünnepelte 111. születésnapját, így a hazai futamon különleges festésben pompáztak az autók. Feldátumozva helyet kapott a márka logója, illetve a „quadrifoglio”, a híres négylevelű lóhere. Az egész festést az olasz zászló trikolór színei ihlették.

A Red Bull Honda előtt tisztelgő fehér köntöse

A koronavírus-járvány miatt végül idén is kimarad a szuzukai pálya, hazai búcsúzásra így nem volt lehetősége a Hondának, hiszen a motorgyártónak az idei volt az utolsó F1-es szezonja – legalábbis egy időre biztosan. A legendás vállalat 2015-ben tért vissza az F1-be, először a McLarennel működött együtt, ám a kapcsolat nem volt gyümölcsöző. 2018-tól a Toro Rossónak, majd 2019-től a Red Bullnak is a Honda szállította a motorokat.

A Red Bull ezzel a különleges fehér-piros festéssel szeretett volna elköszönni a cégtől, emellett a japán szurkolóknak is imponált volna a külső. A fehér-piros festést az első futamgyőztes Honda ihlette. Az 1965-ös Mexikói Nagydíjon Richie Ginther a Honda RA272-vel szerezte a gyártó első győzelmét. A Red Bull mellett a fiókcsapat is részt vesz a köszönetnyilvánításban, bár jóval kisebb felhajtással. Az AlphaTauri hátsó szárnyán a japán ありがとう(arigato), azaz „köszönöm” szó kapott helyet, mely a Red Bull több elemére, illetve Verstappenék tűzálló ruhájára is felkerült.

Az Alpine és a Castrol 100. közös futama

A Szaúd-Arábiai Nagydíj volt a 100. közös futama az Alpine-nak és a Castrolnak. Ez alkalomból mindkét Alpine versenyautó hátulja zöldbe borult, és felkerültek a „100 közös verseny a Renault-val” feliratok. A két cég 2017 eleje óta működik együtt, idén pedig Esteban Ocon némi szerencsének köszönhetően megnyerte a Magyar Nagydíjat a francia istálló színeiben.

Közel-keleti nő dizájnja Abu-Dzabiban

Úgy tűnik, a McLarennél nem holmi üres PR-szöveg az, hogy nagyon figyelnek a külsőre. A 2021-es Formula–1-es idény utolsó futamára a világ egyik legnagyobb dohányipari vállalatával, a British American Tobacco egyik almárkájával, a Vuse-val hozták össze az év egyik legmenőbb dizájnját. A Vuse egy új platformot szeretne teremteni olyan művészeknek, akik valamiért nem lettek világhírűek, pedig az alkotásaik alapján megérdemelnék.

Az új külsőt az egyiptomi születésű, ám Dubaiban tevékenykedő Rabab Tantawy absztrakt festőművész tervezte, és Davide Virdis autóipari dizájnerrel tökéletesítette. A McLaren szokásos kék és papaja színeivel dolgozott a művész, ez az első olyan alkalom a száguldó cirkusz történetében, hogy egy közel-keleti nő tervei alapján kapjon különleges festést egy autó.

(Borítókép: A Red Bull különleges festése a bemutatón. Fotó: Mark Thompson / Getty Images)