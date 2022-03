„Két pontért az egész paddockot megb***tam volna tavaly”

Günther Steiner népszerűségét nagyban a Drive to Survive netflixes sorozatnak, illetve a szókimondóságának köszönheti. A Haas csapatfőnöke a 2022-es idény második nagydíja után sem válogatta meg a szavait – jóllehet, ő is az istálló komoly teljesítménybeli fellendülésének hatása alatt áll.

A Speed City Broadcasting riporterének így fogalmazott:

Mindig a legtöbbet akarjuk, de ha belegondolsz, nem lehetünk túl kapzsik. Mármint tavaly két pontért az egész paddockot megb***tam volna, szóval most elég jó helyzetben vagyunk.

A riporter gyorsan kapcsolt, hogy egy nyomdafestéket nem tűrő kifejezés hagyta el a csapatfőnök száját, amiért elnézést is kért a nézőktől. Az interjú haladt tovább a megszokott medrében, majd a végén Steiner is rájött, hogy túl lelkes volt, és újra feltetette a kérdést az újságíróval, hogy mit csinált volna tavaly két pontért az egész paddockkal. Steiner válasza erre viccelődve annyi volt: Megölelném őket.

Günther Steiner a felvétel első felében arról beszélt, hogy számukra nagyon rosszkor jött a biztonsági autós fázis. Ha a stratégiájuk beválik, a hetedik helyen is végezhettek volna a kilencedik helyett. Később szó volt arról is, hogy nagyon örül az idei autónak, és a versenyzői is jól érzik magukat. A csapatfőnök biztos volt abban, hogy a pilótái sok pontot gyűjtenek majd idén. Steiner megemlítette, hogy Mick Schumacher teljesen rendben van a balesete ellenére, Melbourne-ben pedig mind ő, mind az autó teljesen készen áll majd, hogy pontokat gyűjthessenek.

A Haas F1-es csapata pokoli két éven van túl. A 2020-as idényben három, a 2021-es szezonban nulla világbajnoki pontot gyűjtött a csapat. A Formula–1 leggyengébb autójával rendelkeztek, mellyel a tavaly érkezett két újonc versenyzőnek, Nyikita Mazepinnek és Mick Schumachernek nulla tapasztalattal nem volt reális esélye a pontszerzésre.

Az új szabályváltoztatásokkal viszont valamit nagyon eltaláltak az amerikai istálló mérnökei, hiszen idén már 12 világbajnoki pontja van két futam után a csapatnak úgy, hogy a vasárnapi Szaúdi Nagydíjon Schumacher az időmérős óriási balesete miatt nem állt rajthoz. Csapattársa, a sebtiben visszatért Kevin Magnussen viszont a szezonnyitón Bahreinben az ötödik, míg Dzsiddában a kilencedik helyen ért célba.

A következő Formula–1-es nagydíj Melbourne-ben, Ausztráliában lesz április 10-én.

