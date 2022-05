Elérkezett az F1 számára a kultikus monacói hétvége, amikor a versenyzők a herceségben, egészen konkrétan Monte Carlo ikonikus utcáin száguldozhatnak. Számos emlékezetes versenynek adott otthont Monaco, elég ha a legendás 1996-os futamot említjük, amikor mindössze hárman értek célba és a francia Olivier Panis élete egyetlen futamgyőzelmét ünnepelhette egy Ligier-Mugen-Honda volánjánál.

Emellett felhozhatnánk a múltból még számos futamot, de mi most csak a 2008-as esőkáoszt idéznénk fel, amikor is egy igazán flúgos viadalon csak egyetlen versenyző tudott azonosulni a pocsék körülményekkel, méghozzá Lewis Hamilton, aki fantasztikusan versenyzett az utcai pályán és életében először nyert Monte Carlóban. Azért is idéztük fel ezt a hétvégét, mert az előrejelzések szerint, vasárnap megint az eső lehet az egyik főszereplője a futamnak, ami alaposan felboríthatja az erősorrendet. A spanyol verseny után a Red Bull érkezhetett ide a legnagyobb önbizalommal, míg a Ferrari, ahogy utaltunk is rá , számos kérdőjellel és kétellyel utazhatott a hercegségbe, ráadásul Charles Leclerc még sosem tudta befejezni hazai futamát.

Korábban a monacói versenyhétvége jól megszokott programja volt, hogy a szabadedzéseket csütörtökön rendezték, míg a péntek a média napja volt, illetve a különböző szponzori eseményeké. Azonban idéntől már a kaszinóvárosban is pénteken tartották a tréningeket. Ha Monaco, akkor Sainte Devote, Massenet, Mirabeau, Löwes, Portier, Rascasse. Ezek mind-mind legendás kanyarjai a pályának. Közös vonásuk, hogy nagyon lassúak, főleg a Löwes hajtű, amelyet ma már Grand Hotel hajtűnek hívnak, azonban a köznyelv továbbra is Löwesként használja. Ezt a kanyart alig 50 km/h-s sebességgel veszik be a versenyzők.

A sok lassú forduló miatt, ezen a pályán a motorerő elhanyagolható tényező, a fő hangsúly a megfelelő tapadás elérésén, az aerodinamikai hatékonyságon van, éppen ezért az lehető legnagyobb leszorítő erőt használják a csapatok. Maguk a versenyzők is imádják a szűk utcai pályát, azonban a 78 körös viadal igazi erőpróba a számukra, különösen az lesz az idei nagyobb és nehezebb autókkal.

1. szabadedzés

Spanyolországgal ellentétben Monacóba nem hoztak átfogó fejlesztéseket a csapatok, egyedül a Mercedes és a McLaren érkezett apróbb, Monte Carlóra időzített speciális elemekkel. A Pirelli a leglágyabb C3-C4-C5-ös keverékeket hozta el a hercegségbe. 20 perccel az edzés megkezdése után Mick Schumacher alatt leállt az autó a bokszutca bejáratánál, ezzel elzárva azt, ezért jött a hétvége első piros zászlója. A németnek az MGU-K-val akadt gondja, míg Valtteri Bottas váltóprobléma miatt volt kénytelen kihagyni a teljes edzést, amit végül Leclerc nyert 1.14.531-es időt futva a Ferrarival, de mögötte Pérez, Sainz és Verstappen is szorosan ott volt.

2. szabadedzés

Monacóban mindig jelen vannak a hírességek a versenyhétvége során, így például az angol labdarúgó-válogatott két tagja, a Chelsea középpályása, Mason Mount és a Manchester Cityvel bajnoki címet nyerő, Phil Foden. Mint a ketten Budapesten lesznek a jövő héten, hiszen tagjai az angol válogatott Nemzetek Ligájára készülő keretének. Fodenék az első meccsüket épp a magyar válogatott ellen játsszák a Puskás Arénában június 4-én, szombaton.

A második szabadedzésen is az első kanyar, a Sainte Devote okozta a legtöbb gondot a versenyzőknek, számtalanszor sárgult be emiatt az első szektor. De az első csattanás nem itt, hanem az uszodánál történt: Daniel Ricciardo összetörte a McLarent. Túlkormányzottá vált az autója a 13-as kanyarban, csúnya baleset volt, de az ausztrál ki tudott szállni az autóból. Így a pénteki nap során másodszor is előkerült a piros zászló.

Az újraindítás után felkerültek a piros jelölésű lágy gumik, és ezzel jöttek az igazán jó körök. Alonso, majd Pérez is az élre állt, de a leggyorsabban megint csak Leclerc tudott körbe menni (1.12.656), akivel csak csapattársa, Sainz tudta tartani a lépést. A sorrend pedig a hátralévő időben nem is változott, a csapatok már a versenyszimulációikat teljesítették.

A Ferrari diktálta a tempót pénteken, a Red Bull visszafogottan teljesített, ahogyan a Mercedes is. A hétvége szombaton 13.00-tól a harmadik szabadedzéssel, majd 16 órától az időmérővel folytatódik.

🏁 END OF FP2 🏁



TOP 10

Leclerc

Sainz

Perez

Verstappen

Norris

Russell

Gasly

Alonso

Vettel

Tsunoda #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/TIN16QYBv7 — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

(Borítókép: Charles Leclerc a monacói szabadedzésen. Fotó: Eric Alonso/Getty Images)