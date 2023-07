1952.

Döbbenetes, 71 éve fennálló rekordot állíthatott volna be Max Verstappen, amennyiben a Red Bull hazai pályájának számító spielbergi aszfaltcsíkon újabb rajt-cél győzelmet arat. A Formula–1-es éra harmadik szezonjában a későbbi világbajnok Alberto Ascarinak jött még össze hasonló sorozat, azazhogy legalább négy nagydíjon át egyetlen pillanatra se kerüljön az első helynél hátrébb.

A kétszeres világbajnokon nem sok feszültséget lehetett látni a pilótaparádé alatt, bár ha bármi bántotta is volna, az aligha a történelmi összevetés, mint inkább a pénteki időmérőn remekelő, a második és a harmadik rajthelyet megszerző Ferrari-kettős, Charles Leclerc és Carlos Sainz javuló formája száraz pályás körülmények között.

A szombati sprintnapból aligha indulhattunk ki, az esős időmérő és a felszáradó pályás körülmények közt megrendezett 103 kilométeres sprintfutamon parádézott a Red Bull klasszisa, saját csapattársát, Sergio Pérezt is óriási fölénnyel verte – annak ellenére is, hogy a szombati verseny rajtjánál a mexikói meg tudta előzni őt. Aztán három-négy kanyarig tartó, emlékezetes csatában mégis a holland került az élre, és többé nem is látta a mezőny, csak a hátsó vezetőszárnyát.

Ezúttal Leclerc próbálta meg lerajtolni Verstappent, és bár jól kapta el a startot a monacói, az összetett éllovasa le tudta zárni előtte az ívet az egyes és a hármas kanyarban is. A holland csak azért nem léphetett el villámgyorsan ezúttal is, mert a testvéristálló, az AlphaTauri mindkét versenyzője hibázott az első körben, a pályára került törmelékek és kosz miatt pedig pályára küldték a biztonsági autót...

15 Galéria: F1 Nagydíj, Ausztria Fotó: Lars Baron / Getty Images Hungary

A negyedik körben indították újra a versenyt, a restartnál pedig Leclerc közel annyira sem tudott veszélyes lenni Red Bull-os ellenlábasára, mint az eredeti rajtnál. Ha már Verstappennel nem, hát egymással csatázhattak a Ferrarik, és bizony a hátulról érkező, kisebb légellenállású aerocsomaggal versenyző Sainz jóval gyorsabbnak is érződött csapattársánál.

A mezőny közepén közben apránként elkezdte ledolgozni a hátrányát Pérez. A mexikói az időmérőn pályaelhagyás miatt törölt körei után mindössze a 15. pozícióból vághatott neki csapata hazai futamának. Tíz kör elteltével pedig már a 11. helyért csatázott George Russell-lel.

A Mercedes számára egyébként is izgalmasan indult a futam, hiszen a jóval előrébb honfitársával, a McLarenben ülő Lando Norrisszal a negyedik helyért küzdő Lewis Hamilton már a 13. körben megkapta a pályaelhagyásokért járó utolsó (ingyen-) figyelmeztetést, a fekete-fehér zászlós intést. Innentől kezdve minden, a hétvégét megelőző egyeztetéseken kijelölt zóna áthágásáért időbüntetésre számíthatott a hétszeres világbajnok.

15 Galéria: F1 Nagydíj, Ausztria Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary

A sprintfutamon (és annak időmérőjén) nagyot autózó Nico Hülkenberg nagydíja ért véget meglepően korán, már a 14. körben egy motorhiba miatt. A virtuális biztonsági autós fázist (hat-nyolc szekundumot spórolhattak így a kiálláson) a mezőny csaknem fele kihasználta egy kerékcserére. S mivel a Haas mentése eltartott egy darabig, azoknak is volt ideje a bokszutcába látogatni, akik az első alkalmat elszalasztották a cserére. Ilyen volt a két Ferrari és a versenyt kemény keveréken kezdő Fernando Alonso is.

Nem cserélt viszont a két Red Bull, az élen álló Verstappen és a hirtelen harmadik helyre ugró Pérez. Míg a mexikói a pozíciókat illetően sokat nyert, addig Sainz jelentős időt vesztett el a maranellóiak lassúcskára sikerült „double stackjével”. A spanyol értetlenkedett is egy sort a csapatrádión, miért nem választották szét őt és csapattársát stratégiai szempontból, és hagyták, hogy csere nélkül próbálja meg tovább üldözni Verstappent ahelyett, hogy jó öt-hat másodpercet veszítsen még Leclerc-rel szemben is.

Sainz előbb Hamilton, majd Pérez ellentmondást nem tűrő előzésével engedte ki a gőzt. A következő körökben repkedtek a Ferrari versenyzői által futott legjobb köridők, illetve a várt büntetések a pályaelhagyások miatt. Hamilton, Cunoda Juki és Norris neve mellé került plusz öt másodperc rövid idő alatt.

15 Galéria: F1 Nagydíj, Ausztria Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary

A 25. körben dőlt el, hogy nem lesz meg Verstappen negyedik rajt-cél győzelme sorozatban, a kerékcserénél hiába iparkodtak a szerelők, így is csak a Leclerc–Sainz-kettős mögé tudott visszajönni a holland. Ezen a ponton pedig az is jó kérdésnek tűnt, egyáltalán a győzelem összejön-e a kétszeres világbajnoknak, hiszen valószínűtlen lehetőségnek tűnt, hogy a gumikezelésben oly jó Red Bull-lal is végig lehet-e menni gond nélkül 46 kört a spielbergi aszfaltcsíkon. Az előrébb járó Ferrari ráadásul négy-öt másodperces előnyre tett szert.

Pérez és Sainz kapott utolsó figyelmeztetést, majd a spanyol a 29. körben időbüntetést is. A 28 éves versenyző számára csőstül jött a baj, hiszen nem sokkal korábban bukta el a második helyet Verstappennel szemben, aki ekkor már a másik vörös autót, a cirka 3,8 másodperces előnyben lévő Leclerc-t üldözte.

A monacói előnye a 35. körre fogyott el, és Verstappen második támadását már nem is tudta visszaverni az első helyért folyó, az abroncsok eltérő állapotának köszönhetően nem túl éles csatában. A világbajnoki címvédő a következő 10-12 körben átlag 8 tizedet adott tavalyi kihívójának, állva hagyva ezzel a teljes mezőnyt.

A dobogós helyezettek mögött Norris, Hamilton, Alonso és Pérez csatája látszott kibontakozni a negyedik pozícióért, ám az eltérő stratégiák miatt nehéz lett volna megmondani, a versenytáv kétharmadához érve melyiküknek lehet a legjobb esélye arra, hogy végül meg is szerezze azt. Noha a mexikóinak illett volna ezt begyűjteni.

A mexikói azonban nemhogy a negyedik, rögvest a második helyet vette célba – legalábbis erről rádiózott a versenymérnökével. A kerékcserékből kikeveredve Hamiltont és Alonsót át is ugrotta, aztán Norrist is viszonylag könnyen levadászta, így az utolsó 15 körhöz érve már Sainz nyomában vágtatott. A ferraris azonban remek védekezést bemutatva három-négy körön át feltartóztatta Pérezt, akivel még egy oda-vissza előzést is összehoztak a helyi publikum nagy örömére. Ha már az első helyért nem dúlt komoly csata, legalább a dobogóért összejött.

A csatát kihasználva a második helyen autózó Leclerc tizenkét másodpercre ellépett, vagy más megközelítésben: a spanyol agresszív védekezése segített megmenteni csapattársa ezüstjét a hajrában.

15 Galéria: F1 Nagydíj, Ausztria Fotó: Anp / Getty Images Hungary

Az utolsó körökben az élbolyban már nem történt változás, Pérez nemhogy megtámadni nem tudta a másik Ferrarit, igazán közelítenie sem sikerült hozzá.

A kockás zászló végül csak azért nem 25 másodperces előnnyel intette le az élen Max Verstappent, mert az utolsó előtti körben meggyőzte a csapatot egy újabb bokszkiállásról, hogy rámehessen a futam leggyorsabb körére és az azért járó egy pontra. Természetesen azt is bezsebelte... Mögötte Leclerc és Pérez jött be a dobogóra. A negyedik hely Sainzé lett, megelőzve Norrist, Alonsót, Hamiltont, Russellt, Pierre Gaslyt és az utolsó pontszerzőt, Lance Strollt.

A Red Bull az idény 9. nagydíján is győzni tudott, Verstappen és Pérez győzelmi mutatója azonban 7–2-re módosult. Ezzel a kétszeres címvédő már 81 pontra növelte előnyét az összetettben csapattársa előtt. Alonso a hollandtól pontosan 100 ponttal lemaradva a harmadik, míg Hamilton a negyedik helyen áll, 108 egység szerepel a brit neve mellett.

A 25 esztendős bajnok Kanadában beérte az örökranglistán Ayrton Sennát, mai, pályafutása 42. sikerével már le is hagyta a háromszoros világbajnok brazil legendát.

A Formula–1-es világbajnokság 2023-as szezonja jövő héten Nagy-Britanniában, a silverstone-i versenypályán folytatódik.

FORMULA–1, OSZTRÁK NAGYDÍJ

Végeredmény

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Sergio Pérez (Red Bull)



(Bővebben hamarosan...)

(Borítókép: Max Verstappen. Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary)