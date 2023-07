A világbajnoki pontversenyt toronymagasan vezető Max Verstappen szerint a Hungaroring nem feltétlenül a Red Bull pályája, de elvégeztek néhány fejlesztést az autón, amelyeknek köszönhetően bízik abban, hogy képesek lehetnek a győzelemre. A holland versenyzőnek rengeteg szurkolója van a világon, köztük Magyarországon is, így megkérdeztük, mit üzen a magyar fanatikusoknak.

„Mindig örömmel jövök a Hungaroringre, valóban rengetegen drukkolnak nekem és nagyszerű hangulatot teremtenek az emberek a versenyhétvégén. Ezúton is köszönöm azoknak, akik az én sikeremért szorítanak, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy vasárnap legyen okuk az ünneplésre!” – válaszolta az Indexnek a 25 éves pilóta.

A kétszeres világbajnokot a hivatalos sajtótájékoztatón arról kérdezték, gondol-e a történelmi rekord lehetőségére, elvégre a Red Bull a hétvégén megdöntheti a McLaren 1988 óta fennálló csúcsát, sorozatban a tizenkettedik futamgyőzelmét szerezve a világbajnoki versenysorozatban.

A rekordok jól hangzanak, de nem ezek foglalkoztatnak első sorban. Szeretnénk egy erős hétvégét, szeretnénk győzni, és jó lenne, ha meglenne a tizenkettedik siker. De ez nem a rekorddöntésről szól, a győzelem ténye, ami igazán fontos!

Nem kerülhette el a kérdést, mit szól korábbi csapattársa, Daniel Ricciardo visszatéréséhez, egyúttal honfitársa és jó barátja, Nyck de Vries AlphaTauritól való menesztéséhez.

Nyck menesztése kemény dolog, de mind tudjuk, hogy ez is a Formula–1 része. Ha a döntés megszületett, abban nagy különbséget nem látok, hogy egy pilótacsere most vagy a nyári szünetben történik meg. Jól ismerem, és tudom, hogy kemény napokon van túl, de azt is tudom, hogy remek versenyző, amit megannyi szériában bizonyított már, így ez a döntés nem a vég számára. Sok versenysorozat van még az F1 világán túl, ahol rengeteg kihívást és jó élményt lehet szerezni – sokszor jobbakat is, mint a Formula–1-ben egyik-másik istállónál versenyezve. Ám amennyire sajnálom Nycket, annyira örülök Daniel visszatérésének

– tette hozzá Verstappen.

Ricciardo Vegasról, az exekről és a csapatok DNS-ről

„Szükségem volt arra, hogy egy picit eltávolodjak a tavalyi történésektől, hogy másként tudjak nézni magamra. Vissza kellett nyerjem az önbizalmamat, ehhez pedig keresve sem találhattam volna jobb helyet a Red Bull-családnál. Erről beszélt Christian (Horner, csapatvezető – a szerk.), amikor azt említette, volt néhány rossz becsípődé sem, amin dolgozni kellett, hogy a szimulátorban felvegyem Max és Checo tempóját. Onnantól, hogy ez megvolt, már csak azt az egy kérdést kellett tisztázni, a pályán is képes vagyok-e hasonlóan jó teljesítményre” – fogalmazott a csütörtöki sajtótájékoztatón a mezőny nagy visszatérője, aki 2014-ben szintén győzőtt már a Hungaroringen, az a siker volt pályafutása második futamgyőzelme.

Ricciardo kifejtette, januárban úgy számolt, a teljes idényt ki kell hagynia, ezzel azonban viszonylag gyorsan megbékélt. Igyekezett az elmúlt évek taposómalmából kiszakadva több időt tölteni a barátaival és feltöltődni. Egyik kedvenc helyére, Las Vegasba is ellátogatott, ha már úgy tűnt, az F1-es mezőnnyel nem jut el a világbajnoki helyszínek közé több mint 40 év után visszatérő metropoliszba.

Megjegyezte, hasonló tudatban ült autóba másfél héttel ezelőtt is, amikor végre lehetősége nyílt kipróbálni a Red Bull idei évre fejlesztett kocsiját.

Mindig remek érzés autóba ülni, örülök, hogy múlt héten Silverstone-ban erre megvolt a lehetőségem a Pirelli-teszten. A szimulátorban is érződött, a pályán pedig megerősítést nyert, bár több mint négy év eltelt a távozásom és a visszatérésem között, az autó eszenciája, mindaz, amit szerettem a korábbi Red Bullokban, ugyanúgy megvan ebben a gépben is –mintha csak a DNS-ről beszélgetnénk.

„Más jellegű kihívás lesz, ez biztos, de nem aggódom miatta. Csak szeretném kihozni magamból a lehető legjobbat. Friss vagyok és motivált, örülök, hogy újra itt lehetek a rajtrácson” – tette hozzá azzal kapcsolatban, hogy az AlphaTaurit azért alighanem más élmény lesz vezetnie, mint a konstruktőri bajnokságot toronymagasan vezető Red Bull autóját volt.

Megjegyezte, nem aggódik amiatt, hogy egy „exhez” kell most visszatérnie, a faenzai székhellyel működő istállónál sem állt meg az idő az elmúlt tíz évben, így ismerős, ám közel sem ugyanolyan környezetbe került az AlphaTaurinál, ami ugyancsak izgatottsággal töltötte el.

Leclerc: Az F1 világa néha kegyetlen

A Ferrari és Charles Leclerc számára egyelőre nagy csalódás az idei esztendő, az előző szezon ezüstérmese jelenleg összetettben csupán a hetedik helyen áll. „Kielemeztük az eddigi hibáinkat és úgy érzem tettünk egy lépést előre, remélem, hogy ennek már a szombati időmérőn, de főként a vasárnapi futamon kézzel fogható jelei lesznek majd.”

A monacói pilóta kitért arra is, hogy örül Ricciardo visszatérésének a paddockba, ugyanakkor nagyon sajnálja, hogy De Vriesnek csupán tíz verseny adatott meg a száguldó cirkuszban, de ahogy fogalmazott: az F1 világa néha kegyetlen…

Az Index arra volt kíváncsi, hogy a 25 éves pilótának mi jut eszébe először Magyarországról és Budapestről „Csodálatos hely, gyönyörű a főváros, a hotelünk bent van a centrumban, egyedi hangulat jellemző erre az országra. A szurkolók pedig hihetetlenül szenvedélyesek, valahonnan kiderítették, hol van a szállásunk és rengetegen vártak minket, amikor megérkeztünk. Bízom benne, hogy vasárnap is sokan szurkolnak majd nekünk.”

Alonso: Mintha a wimbledoni döntő közepén labdát váltanának

Húsz évvel az első, épp a Hungaroringen elért F1-es futamgyőzelme után ismét dobogóesélyes autóval vághat neki a magyar versenynek Fernando Alonso, akihez a kerek évforduló apropóján csak úgy sorjáztak az újságírói felvetések a csütörtöki médianapon.

A szenvedély ugyanolyan, az érzés, amikor elindulunk a felvezető körre, ugyanolyan, mint húsz éve, még akkor is, ha maga a Formula–1 rengeteget változott idő közben – felelte a kérdésre, miként változott az élete az első győzelme óta. – Az adrenalin ugyanúgy elönt, még ha az izgatottság másként is lesz úrrá rajtam, köszönhetően a rengeteg tapasztalatnak. Ami a magánéletet illeti, az szinte megszűnt. Nehéz dolog ez, mert amikor gyerekként a gokartban ülve ilyen karrierről álmodunk, abba nem tudunk belegondolni, a sikereink milyen hatással lesznek nemhogy a saját, de a családtagjaink életére is a következő 20-30 évben. Ezzel együtt sem változtatnék semmin a karrieremben.

„Semmin, még a csapatváltásaimon, vagy a kétéves kihagyásomon sem. Senkinek sincs kristálygömbje, nem tudjuk előre megmondani, melyik csapat lesz igazán jó. Amikor elköszöntem a McLaren-Hondától rengeteg dolog kavargott a fejemben, sok-sok minden volt, amit ki szerettem volna próbálni, és örülök, hogy megtettem. Aztán visszatérhettem a szűkebb értelemben vett F1-es családomhoz, az Alpine-hoz. Most pedig itt vagyok az Aston Martinnál, amire előzetesen talán a legtöbben mondták, hogy rossz döntés lesz, most pedig talán a legjobb csapatváltásomnak tűnik teljes pályafutásomból. Ez is jól mutatja, milyen nehéz döntés is, amikor a lehetőségeinket kell mérlegelnünk.”

A kétszeres világbajnok beszélt arról is, úgy érzi, a magyar közönséggel az átlagnál sokkal szorosabb a kapcsolata.

„Brazíliához tudnám hasonlítani, ahol a világbajnoki címeimet ünnepelhettem. Szeretek itt versenyezni, Budapest különleges hely számomra. Megannyi, emlékezetes, jó versenyben volt részem a Hungaroringen, még akkor is, ha csak egyszer tudtam itt nyerni. Kissé hihetetlen is belegondolni, hogy nem jött össze több siker. 2006-ban az élről estem ki, 2007-ben ott volt a büntetésem Hamilton feltartása miatt... Sokszor alakult úgy, hogy itt ünnepeltem a születésnapomat, szóval több szép emlékem is van.”

A felvetésre, hogy az Aston Martin két héttel ezelőtti, a Brit Nagydíjon látott gyengébb szereplése mögött a Pirelli által idény közben bevezetett új gumikeverékek állhatnak-e megjegyezte, nem szereti, mikor a bajnokság közben variálnak dolgokon a szervezők.

Kicsit olyan ez, mintha Wimbledonban megállítanák a döntőt és teljesen más labdákat hoznának, csak azért, hogy megnézzék, változik-e valami. A Silverstone-ban kipróbált új gumikeverékek is okozhattak visszaesést, igen, de ez nem ilyen egyszerű kérdés. Több futamra lesz szükségünk ahhoz, hogy kielemezzük, ez a változtatás mit is jelent számunkra. A mostani teljesítményünket illetően viszont bizakodó vagyok: a Hungaroring karaktere sokkal jobban hasonlít azokéra a pályákéra, melyeken jól mentünk ebben az idényben, mint a silverstone-i.

Változásokból erre a hétvégére is jut, hiszen az F1-es mezőny az időmérőn teszteli az FIA új elképzelését, mely szerint a három etapban kötelező előbb a kemény, majd a közepes, a fináléban pedig a lágy keverékű gumiabroncsokat használni. Alonso ebben a kérdésben megértőnek mutatkozott korábban kifejtett véleménye ellenére is.

„Nem hiszem, hogy nagy változást hoz az erőviszonyokban, hiszen mindenkinek ugyanazt a keveréket kell majd használnia. A lényeg inkább a környezettudatosságon van, hiszen az eddigi 13-ról így 11-re csökken a pilóták által használt szettek száma. Ez a két szett mínusz húsz pilótával és idényenként húsz-huszonnégy versennyel számolva azért jelentős spórolás. Érezzük az ilyen jellegű felelősségünket, és úgy hiszem, az a minimum, hogy teszünk vele egy próbát.”

A spanyolról eztán még az is kiderült, ha ma-holnap döntenie kéne, mit csináljon az F1-től visszavonulva, szívesen kipróbálná magát újságíróként, úgy még évtizedekig maradhatna a „száguldó cirkusz” bennfentese.

Ocon: Mítosz, hogy a Hungaroringen nem lehet előzni

Esteban Oconnak alighanem még Alonsónál is kedvesebb a mogyoródi aszfaltcsík, hiszen karrierje első és eddigi egyetlen győzelmét éppen a Magyar Nagydíjon aratta.

Nagyon szeretem ezt a pályát, mert komoly odafigyelést igényel, a kanyarkombinációk és sikánok is technikásak. És természetesen már csak azért is az egyik kedvencem, mert itt állhattam fel életemben először a dobogó legfelső fokára. Jó lenne megismételni, de sok mindentől függ, hogy összejöhet-e, leginkább az időjárási körülményektől és alighanem némi szerencsére is elkélne hozzá. Nyomás nincs rajtunk élvezni akarjuk a versenyt, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle.

Az Alpine versenyzője emlékeztetett, egy évvel ezelőtt is versenyképes volt az autójuk, hiszen az ötödik, valamint a hatodik rajtkockát szerezték meg csapattársával, az azóta már az Aston Martint erősítő Alonsóval. Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy a futam kevésbé sikerült emlékezetesre, hiszen a nyolcadik és a kilencedik helyen zártak a francia csapat autói. Az új időmérő formátummal kapcsolatban elárulta, nehezebb dolga lesz a csapatoknak, főleg mert maguk a pilóták sem tudják, pontosan mire számítsanak, számukra is a tanulásról és a tapasztalatszerzésről szól majd a kvalifikáció.

Biztos vagyok abban, hogy izgalmas hétvége vár ránk. Ma már inkább csak mítosz, hogy a Hungaroringen nem lehet előzni. Nem könnyű, ez igaz, de ettől csak izgalmasabbak a csaták. Az újgenerációs autókkal sokkal szorosabban tudjuk például követni egymást a célegyenesre fordító kanyarban, így az egyenes végén is jobb esély adódik az előzésre, ahogyan a kettes kanyarban is. Szerintem jó néhány látványos előzést látunk majd ezeken a pontokon

– elemezte a magyar pályát Ocon.

Russell megint meglepetést okozna

„Bizakodó vagyok – mondta George Russell a kérdésre, meglepheti-e a Mercedes ismét úgy a mezőnyt, mint tavaly, amikor pályafutása első pole pozícióját szerezte épp a Hungaroringen. – Jó versenyek állnak mögöttünk, Ausztriában és Silverstone-ban is az élmezőnyben tudtunk csatázni, erősek és versenyképesek voltunk. Az irány jó, ilyen szempontból megfelelő helyzetben vagyunk, de persze lehetnénk még erősebbek.”

Kifejtette, szerinte nemcsak a Red Bull mögött izgalmas a csata, hanem a teljes mezőny nagyon hullámzó teljesítményt nyújt, pályakarakterisztikától függően más és más a csapatok közti erőviszony.

A szezon elején az Aston Martinnak volt egy nagyon jó periódusa, aztán feljavult a Ferrari és feljavultunk mi is. Silverstone-ban pedig ott volt a McLaren. De nemcsak ezeknek a csapatoknak hullámzó a teljesítménye egymáshoz képest, hanem a Red Bullnál is megfigyelhető valami hasonló! Elvégre volt, hogy 30 másodperccel verték a mezőnyt, legutóbb meg már csak hárommal. Rendben, Nagy Britanniában volt biztonsági autós fázis is, de előtte sem tudtak úgy elhúzni. Ez szerintem biztató, jót tesz a versenynek, hogy a csapatok között egyre kisebb a különbség. Ettől csak izgalmasabb az egész, és egy-egy apró ötlet is óriási jelentőséget nyerhet

– bizakodott a német alakulat 25 esztendős versenyzője.

Hétszeres világbajnok csapattársa, Lewis Hamilton is bizakodó, véleménye szerint egyre versenyképesebb a Mercedes, amel lyel az idei tíz futamból négyszer állhatott dobogón, nyernie viszont még nem sikerült. Ha viszont valaki tudja milyen a Hungaroringen elsőként megpillantani a kockás zászlót, az éppen a hétszeres világbajnok brit: nyolcszor nyerte meg a Magyar Nagydíjat, amellyel rekorder.

„Mindig jó érzések fognak el, ha Magyarországra jövök, sok emlékezetes versenyen vagyok túl a Hungaroringen, amelyeknek nagy része nekem és a csapatnak is jól sikerült. A legutóbbi versenyeken egyre magabiztosabb és kiegyensúlyozottabb volt a teljesítményünk, néhány fejlesztést elvégeztünk az autón, bízom benne, hogy a mostani hétvégén még inkább felzárkózhatunk a legnagyobb riválisokhoz.” Hamilton nem a levegőbe beszélt, a 38 éves versenyző az elmúlt négy futamból háromszor is felállhatott a pódiumra.

Magnussen új életről, Hülkenberg új hajáról sztorizhatott

Kevin Magnussen immáron kétgyermekes apukaként érkezett a Hungaroringre, hiszen néhány nappal ezelőtt megszületett második kislánya, Agnes.

„Szerencsére mindenki jól van, a nagyobbik lányom, Laura elképesztően boldog, hogy lett egy kishúga, a feleségem Louise pedig egy igazi hős. Hatalmas boldogsággal érkeztem Budapestre, feltöltődtem a családommal. Agnes rendkívül tisztelettudó, jól időzített, hiszen nem a versenyhétvégén érkezett meg. A viccet félretéve természetesen már csak miatta is szeretnék jó eredményt elérni a Hungaroringen. Az időmérővel kapcsolatos változásokat jó ötletnek tartom, szeretem a kihívásokat, az új formátum pedig felrázhatja a mezőnyt. Szeretek a Hungaroringen versenyezni, jó vezetni a pályán, még ha előzni nem is olyan egyszerű.”

Haas-os csapattársa, Nico Hülkenberg új fizimiskájával került a középpontba, a 35 éves német ugyanis lenyíratta és kihidrogéneztette a haját.

Nem, nem egy elbukott fogadásról van szó – nyugtatta meg az érdeklődőket. – Bár lehetett volna az is. Nincs igazából különösebb oka, de ha mindenképpen mondanom kell valamit, hát úgy éreztem, jól jönne még egy kis médiamegjelenés a brandépítésemhez.

– viccelte el a kérdést.

Pedig a rajtrácsra idén visszatért pilóta számára kulcsfontosságú is lehet a hétvége, jelen pillanatban ugyanis nincs érvényes szerződése a 2024-es évadra. Sajtóhírek szerint pedig a futamot a helyszínen megtekintő csapattulajdonos, Gene Haas a verseny után ül le két pilótájával átbeszélni a lehetséges jövőt.

A 38. Formula–1-es Magyar Nagydíj első szabadedzését pénteken 13 óra 30 perctől tartják, az időmérő szombaton 16 órakor, a futam vasárnap 15 órakor kezdődik majd. Az Index stábja pedig az egész versenyhétvégén a helyszínről jelentkezik exkluzív tartalmakkal.

