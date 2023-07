Magyarország első és eddigi egyetlen F1-es pontszerzője, Baumgartner Zsolt is a helyszínen tekinti meg a Magyar Nagydíjat, aki készségesen nyilatkozott lapunknak a paddockban. A korábbi pilóta szinte napra pontosan 20 évvel ezelőtt debütált a száguldó cirkuszban, éppen itt, a mogyoródi versenypályán – többek között erről is beszélt az Indexnek.

„Olyan ez, mintha hazajönnék” – kezdte Baumgartner Zsolt, aki kislányával együtt látogatott ki a Hungaroringre. „Sajnos a Covid óta nem jutottunk ki a Magyar Nagydíjra, legutóbb 2019-ben jártam itt, amikor mi is részt vettünk a kétüléses programon a versenyhétvégén. Most a 20 éves évforduló miatt kaptam meghívást, amelynek természetesen örömmel tettem eleget.”

A magyar versenyző a 2003-as Magyar Nagydíjon debütált a Formula–1-ben, miután a Jordan versenyzője, Ralph Firman a szombati szabadedzésen balesetet szenvedett, az orvosi személyzet pedig nem engedélyezte a futamon való indulását. Baumgartner Zsolt mint a csapat tesztpilótája kapott lehetőséget Firman helyett. „Természetesen óriási élmény volt, főleg hazai közönség előtt, amelyet követően szerencsére a Minardi pilótájaként egy teljes szezont is eltölthettem az F1 világában. Mondjuk, egyre kevesebb az olyan srác, akivel együtt versenyeztem, de szerencsére azért vannak még ismerős arcok: Fernando Alonsóval, Carlos Sainzzal és Max Verstappennel is jó a kapcsolatom.”

Arra a kérdésre, hogy a mostani mezőnyből melyik autót vezetné legszívesebben, diplomatikus választ adott az egykori pilóta: maradna inkább a kétüléses élményvezetésnél.

Kíváncsiak voltunk arra is, mit szól a kora délutáni szabadedzésen az autóját összetörő Sergio Pérez immáron sokadik idei hibájához.

„Egyre forróbb a talaj a mexikói lába alatt, nagyot hibázott, és valóban, ez már nem az első, és nem is a második volt tőle idén.”

Végül természetesen egy kis esélylatolgatásra is felkértük Baumgartner Zsoltot, aki szerint Max Verstappent normál körülmények között szinte lehetetlen lesz megfogni. „A címvédő az egész szezonban rendkívül stabil, egyértelműen ő a győzelem legfőbb várományosa, viszont a Hungaroringen soha nem mehet biztosra az ember. Azon az ominózus, 20 évvel ezelőtti futamon is hatalmas meglepetésre Alonso nyert, de két évvel ezelőtt is kaotikusra sikerült a Magyar Nagydíj, amelyen végül Esteban Ocon lett a befutó, pedig előzetesen aligha fogadott bárki a francia sikerére. Egy baleset vagy az eső könnyen átírhatja az erőviszonyokat, bízom benne, hogy izgalmas futam vár ránk.”



A 38. Formula–1-es Magyar Nagydíj időmérő edzése szombaton 16 órakor, a futam vasárnap 15 órakor kezdődik majd. Az Index stábja az egész versenyhétvégén a helyszínről jelentkezik exkluzív tartalmakkal.

(Borítókép: Baumgartner Zsolt. Fotó: Kaszás Tamás / Index)