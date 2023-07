A csütörtöki médianapot követően ma már a paddock helyett a magyarországi aszfaltcsík volt a főszereplő.

A pilóták vidáman érkeztek meg délelőtt a mogyoródi pályára, Valtteri Bottas például elektromos rollerrel, a címvédő és a vb-pontverseny toronymagas éllovasa, Max Verstappen sietve és baseballsapka alá „bújva”, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pedig a többiekhez képest jóval később – néhány kollégában az is felmerült, hogy egyáltalán megjelenik-e a helyszínen a brit versenyző...

Megjelent, akárcsak a korábbi klasszisok közül jó néhányan, akik közül a legtöbben valamelyik sportcsatorna szakkommentátoraként érkeztek Magyarországra, Ralf Schumacher például boldogan osztogatta az autogramokat a paddockban a mai nap első szabadedzését megelőzően.

Amely elég kaotikusan indult, tekintve, hogy Sergio Pérez az első mért körében a négyes kanyarból kigyorsítva elvesztette uralmát Red Bullja felett, és a gumifalba csapódott. A mexikói pilóta megúszta az esetet sérülés nélkül, autója viszont kevésbé, a kocsi bal oldala és eleje is megsérült. Pérez jövője egyelőre kérdéses a Red Bullnál, az ehhez hasonló hibák aligha pozitív irányba mozdítják el a kapcsolatát az osztrák istállóval. Főleg, hogy a visszatérő Daniel Ricciardóval kapcsolatban is pletykálják, hogy az Alpha Taurit követően akár a Red Bullba is visszaülhet, de a csapat fiatal tesztpilótája, Liam Lawson is pályázik Verstappen jövendőbeli csapattársának pozíciójára.

Közben az égi áldás is megérkezett a Hungaroringre, így az első fél órában a bokszutcában több időt töltöttek a versenyzők, mint a pályán. Carlos Sainz is megcsúszott a Ferrarival, ráadásul fennakadt a rázókövön, így másodszor is piros zászlóval szakították meg a gyakorlást.

Amelynek így leginkább csak az utolsó negyedórája bírt sportértékkel, akkor ugyanis a mezőny nagy része kimerészkedett az egyre alábbhagyó csapadék miatt. Persze nem mindenki, többek között Verstappen, Hamilton és Ricciardo sem ment gyors kört, így messzemenő következtetéseket a végeredményből aligha lehet levonni.

Mindenesetre a legutóbbi, silverstoni futamon nagyszerűen teljesítő McLaren úgy tűnt, elhozza az első helyet, ám nem Lando Norris, hanem Oscar Piastri ment be először 01:40. alá (01:39.154). Végül a fiatal ausztrálnak be kellett érnie a második hellyel, George Russell ugyanis az utolsó pillanatokban 01:38.795-ös időt ment, amellyel az élen zárt, míg a harmadik Lance Stroll lett az Aston Martinnal (01:40.013).

Folytatás 17:00 órakor, a második szabadedzéssel.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)