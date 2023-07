Dennis Hauger szombati, a sprintfutamon elért sikere után a hungaroringi főfutam a pole-ból induló Jack Doohan rendkívül domináns győzelmét hozta a Formula–2-es bajnokságban.

A bajnoki összetett szempontjából Frederik Vesti számára remekül alakult a nap, hiszen a második helyért járó 18 ponttal még tovább növelte előnyét az összetettben. A dán versenyzővel a legnagyobb csatát vívó Théo Pourchaire-nek a kerékcserék után reális esélye nyílhatott volna arra, hogy a dobogóért küzdve legalább megnehezítse Vesti dolgát, ám egy elhibázott előzési kísérlet után a hatodik helyen ragadt, és jelentősen le is szakadt az élbolytól.

A féltávnál kialakult vonatozásba leginkább a két Red Bull-akadémista, Zane Maloney és Jak Crawford csatája hozott izgalmat, utóbbi többször is keményen, a célegyenesben egyszer pedig a szabályok megengedte kereten (talán?) túlmenően is kiszorította riválisát. Az amerikai végül így is összehozta az előzést. Nagy kár, hogy a kiállásokat követően kiderült, a tizenhat-tizenhetedik helyért küzdöttek ilyen keményen a srácok – a 22 fős mezőnyben.

Az utolsó öt körben a negyedik helyért dúlt még nagy csata – ugyancsak két Red Bull-növendék közt –, Ivasza Ajumu igyekezte mihamarabbi hibára késztetni Isack Hadjart további két pont reményében. A 18 éves francia sokáig kiválóan védekezett, három körrel a vége előtt azonban nem tudott mit kezdeni a japán rivális bevetődésével a célegyenes végi visszafordítóban.

Doohan a futam végén újra meg újra – mintha csak saját szórakoztatására tenné – megfutotta a verseny leggyorsabb körét, így végül több mint 9 másodperces előnnyel intették le Vesti előtt. A harmadik helyet Victor Martins húzta be.

A sprintfutamot megnyerő Hauger a hetedik helyen ért célba.

A vasárnapi programot indító F3-as futamot Zak O’Sullivan nyerte, az angol-ír kettős állampolgárságú versenyző a sikerével feljött az összetett második helyére.

A 38. Formula–1-es Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik. Az Index stábja az egész versenyhétvégén a helyszínről jelentkezik exkluzív tartalmakkal.