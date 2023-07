Újabb trófeatörés árnyékolta be a Red Bull csaknem tökéletes Formula–1-es versenyhétvégéjét Belgiumban. A sorozatban tizenhárom F1-es futamgyőzelemnél járó istálló a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy a Hungaroring után Spa-Francorchamps-ban is összetört a csapatnak járó egyik trófea, ezúttal a konstruktőri sikerért járó serleg.