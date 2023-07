A PSG a Barcelonából, a Barcelona a Manchester Citytől igazolna

A The Guardian információi szerint a Bayern München újabb ajánlattal készült a Brentford kapusáért, David Rayáért. A németek eredetileg csak kölcsönvették volna a 27 éves spanyol játékost, ám a londoni klub erről hallani sem akart. A bajorok most egy Raya átigazolásáról szóló ajánlatot készítenek elő. A Bayern helyzetét bonyolítja, hogy a Brentford legalább 35 millió eurót szeretne látni a kapus játékjogáért cserébe, és a jelek szerint az Arsenal is beszállni készül a versenybe.