Lando Norris vagy esetleg az időjárás kifoghat Max Verstappenen? Ez a kérdés adott némi reményt egy izgalmas futamra a kétszeres világbajnok hazai futamán Zandvoortban, látva, hogy a holland versenyző mennyire domináns volt a hétvége addigi részében. Az ígéretek arról szóltak, a futam első szakaszában megérkezik majd az eső, ezúttal pedig a jóslatok annyira beváltak, a száraz rajt után fél kört sem tudott megtenni a mezőny, már zuhogott is az égi áldás.

Ennél hektikusabb első köröket álmodni sem lehetett volna. A 7. helyről rajtoló Sergio Pérez reagált a mezőnyből elsőként a záporra, nagyot is nyert vele a Red Bull mexikóija, aki a harmadik körben élre állt, az átmeneti esőgumikkal pillanatok alatt átrágva magát azokon a riválisokon, akik a gyors záporban reménykedve kinn maradtak a száraz pályás keverékekkel a pályán. Nagyot nyert az Alfa Romeóban ülő Csou Kuan-jü is, aki ideig-óráig a második helyen autózhatott. Sokkal rosszabbul keveredett ki a dologból Norris és csapattársa, Oscar Piastri, a McLarennél ugyanis arra tettek, rövid lesz az eső. Tény és való, három-négy körnél nem tartott tovább az igazán intenzív zuhé, ám ez is elég volt ahhoz, hogy körönként 15-18 másodpercet kapjanak a bokszlátogatást kihagyó pilóták az interre váltó riválisoktól.

Verstappen a Pérezéhez képest későbbi kerékcseréjével ugyanis ideiglenesen visszaesett, a felszáradóban lévő pályán brutális tempót diktált, az 5. körben még 15 másodperc körüli hátrányát a 12.-re alig két és fél másodpercre redukálta. Ráadásul a holland kapta a lehetőséget a csapattól, hogy előbb váltson vissza – az ekkor már körönként három-négy másodperccel erősebb köridőre alkalmas – száraz keverékekre... Ezzel simán alá is vágott a mexikóinak.

Az izgalmakat fokozta, hogy ismét rákezdett az eső, de ezúttal közel sem volt akkora az intenzitás, mint a rajt utáni pillanatokban, nem is kellett hogy reagáljanak rá a csapatok. Arra már sokkal inkább, hogy a remek időmérőt teljesítő Logan Sargeant a 16. körben a falba csúszott. Jött a biztonsági autó és a rádiózások alapján az újabb ígéret, 20-25 percen belül megint megérkeznek az esőfelhők a pálya fölé.

A biztonsági autó Verstappen, Pérez, az esős körülmények közt több merész előzést is bemutató Fernando Alonso, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Csou, Kevin Magnussen, Alex Albon, Esteban Ocon, Cunoda Juki sorrendben „szedte össze” az első tízest.

Már-már teljesen beállt a mezőny, a pontszerző helyeken a két hátulról kapaszkodó Mercedes okozott némi izgalmat. A McLarenek is kapaszkodtak volna, de a futam elején összeszedett hátrány után érezhetően negatív spirálba került a csapat, szinte minden taktikai és pályán hozott döntésből rosszul jött ki a Norris–Piastri-páros. A beígért eső pedig egyre csak csúszott és csúszott...

Aztán tizenegy körrel a vége előtt ismét lecsapott! Ezúttal még a rajt utáninál is nagyobb vízmennyiséggel borítva el a pályát pillanatok alatt. Ocon rögvest kockáztatott is, az extrém gumikat kérve a bokszban Alpine-jára. Közben Pérez hibázott, elfékezve az egyes kanyar féktávját az intereken. A mexikói egyetlen szerencséje volt, hogy csak egy kerékkel csúszott bele a kavicságyba, így folytatni tudta a futamot – Alonso viszont elment mellette. Verstappennek akkora előnye volt, kockázatmentesen dönthetett szintén az extrém esőgumi mellett, ami pillanatokkal később ki is fizetődött a hollandnak.

Nyolc kör volt hátra, amikor az addig nagyot ment Csou ugyanebben a kanyarban már nem volt ennyire szerencsés, falba tette az Alfa Romeóját. Elsőre a virtuális biztonsági autó mellett döntött a versenyirányítás, aztán viszont belengették a piros zászlót. Az események sűrűjében ismét Pérezék reagáltak rosszul: a mexikói újfent kijött kerékcserére, ezzel a hatodik helyre esve vissza. A bokszutcából viszont már nem hajthatott ki, a verseny megszakítása miatt pirosra váltott a lámpa... Más kérdés, hogy nem fizetett rá, ugyanis az utolsó olyan kör alapján sorakoztatták fel a pilótákat az újraindításhoz, amit a teljes mezőny teljesített még.

A visszajátszások alapján nem is volt más opciója a szervezőknek, mint megszakítani a futamot, minimális tempó mellett is elhibázta az első kanyarkombinációt Cunoda, Hamilton és Norris is. Felesleges lett volna további kockázatot vállalni, kockáztatva, hogy esetleg több versenyző is egymásba csúszik a Tarzan-kanyarban.

Verstappen mögött Alonso, Pérez, Gasly, Sainz, Lewis Hamilton, Norris, George Russell, Albon és Piastri sorrendben állt fel az újraindítást váró első tíz. Több mint 45 perces veszteglés következett, menet közben kiderült, Péreznek nemhogy bosszankodnia kellett volna a piros zászló miatt, még örülhetett is neki: az utolsó kerékcserénél ugyanis a bokszutcába menet falhoz csapta a Red Bullját, amit aztán hosszasan szereltek. Így jó eséllyel egy kieséstől menekült meg a mexikói.

Hatkörös sprintfutam jött tehát a végén, az újraindítás pillanatai után pedig úgy tűnt, Alonso akár meg is támadhatja majd Verstappent, ám ez az esély egyetlen kanyarig volt reális. Pérez kapott egy öt másodperces büntetést, fokozandó az izgalmakat a szempontjából. Közben Russell hibázott, és visszaesett a pontszerző helyekről, de nem törte össze annyira az autót, hogy ne tudott volna legalább a garázsig visszavonulni. Pérez Gaslyt nem tudta leszakítani a kellő mértékben, de szerencséjére a francia mögött érkező Sainz–Hamilton-kettős csatába bonyolódott egymással, így velük szemben hamar kialakult az öt másodperces fór.

Verstappennek a mezőny elején azonban teljesen mindegy volt, mi történt, Alonsót is faképnél hagyva a körülmények ellenére is magabiztos sikert ért el – az idényben már a tizenegyediket! Sorozatban pedig a kilencediket, amivel beállította Sebastian Vettel 2013-ban felállított idényrekordját, aki anno a Belga és a Brazil Nagydíjak között hozott össze kilenc győzelemből álló szériát. Verstappen pályafutása 46. futamgyőzelmét érte el.

Fernando Alonso és az Aston Martin érzésre visszatért az idény eleji formához, ami esetükben a stabil dobogót jelenti. A második hely mellé a leggyorsabb körért járó bónuszpont is a spanyolé lett. Pérez a büntetéssel lecsúszott a dobogóról, arra harmadikként Gasly állhatott fel.

Max Verstappen (holland, Red Bull) 2:24:04.411 óra Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 3.744 másodperc hátrány Pierre Gasly (francia, Alpine) 7.058 mp h. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 10.068 mp h. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 12.541 mp h. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 13.209 mp h. Lando Norris (brit, McLaren) 13.232 mp h. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 15.155 mp h. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 16.580 mp h. Esteban Ocon (francia, Alpine) 18.346 mp h.

leggyorsabb kör: 1:13.837 perc (Alonso, 56. kör)

(Borítókép: ANP / Getty Images)