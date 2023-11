Pénteken az idényzáró első szabadedzésen több tesztpilóta is lehetőséget kapott, többek között a tavalyi F2-es bajnok, jelenlegi tesztpilóta Felipe Drugovics az Aston Martintól. A brazilnál csupán a Mercedes-pilóta George Russell tudott jobb kört autózni – aki egyébként a harmadik szabadedzésen is az élen zárt. A második gyakorlás hosszabb megszakításokkal zajlott le, miután Carlos Sainz és Nico Hülkenberg is a falba csapta az autóját. A múlt héthez hasonlóan itt is Charles Leclerc dominált, mögötte a Las Vegasban balesetet szenvedő Lando Norris és a háromszoros világbajnok Max Verstappen zárt.

14 Galéria: Óriási csata az ezüstért Abu-Dzabiban, Verstappen zárásként megkoronázta a szezonját Galéria: Óriási csata az ezüstért Abu-Dzabiban, Vertsappen zárásként megkoronázta a szezonját (Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary)

A szombati időmérő legnagyobb meglepetését Sainz és Hamilton okozták: a Ferrari-pilóta már a Q1-ben búcsúzott, és ezzel a 16. rajthelyről startolhatott vasárnap, a britnek pedig nem sikerült az első tízbe kerülni, így az ötödik sorból indult a nagydíjon. A Red Bull versenyzője, Verstappen megnyerte az utolsó kvalifikációt is, illetve az első sorból még Leclerc sorozatban ötödik alkalommal indulhatott a futamon. Mögöttük az F1-újonc Oscar Piastri, illetve a brit Russell startolhatott.

Dollármilliók forogtak kockán vasárnap

A Ferrari kilenc versenyhétvége alatt 52 pontot hozott a Mercedesen, így az utolsó állomáson egy kérdés maradt: Kié lesz a konstruktőri ezüstérem 2023-ban?

Az 58 körös vasárnapi futam rajtján azonnal egy Verstappen–Leclerc-csata szemtanúi lehettünk, a monacói pilóta néhány kanyaron belül többször is erőszakosan próbálta megelőzni a világbajnokot, ám a holland résen volt, és megtartotta előnyét. Norris is jól startolt, majd megelőzte Russellt, így Leclerc-ék mögött a két McLaren és Russell, illetve Cunoda menetelt a mezőny elején.

Több csapat is korán, már a 10. körtől elkezdte kihívni pilótáit kerékcserére: Magnussen, Ricciardo, Alonso, Russell, Norris, Pérez és az élről Verstappen. Erre reagálva Leclerc is kitért, ezzel pedig alaposan felbolydult a sorrend.

Karrierje során először Cunoda vezetett így futamot,

a japánt Stroll és Sainz követte. A két korábbi élmenő pedig a negyedik, ötödik pozícióba tért vissza a pályára, persze óriási gumielőnnyel az elöttük lévőkkel szemben.

A verseny felénél Verstappen előnye már öt másodperc fölé kúszott Leclerc-rel szemben, őt Russell és Norris üldözte. Pérez elkezdett belelendülni, hiszen négy pozíciót javított, és már ötödik helyen követte a britet. Sainz azonban nem állt pontszerző helyen, így csapattársa nehéz helyzetbe került:

a monacóin múlott a konstruktőri ezüstérem megszerzése és a két Mercedessel egyedül elbánni.

A 36. körben kezdett el élesedni a csata: Norris, Leclerc és Russell is kitért a bokszba, a McLaren lehetett az egyetlen segítsége a Ferrarinak a sikeres küldetésben, azonban egyelőre minden úgy alakult, ahogyan azt a Mercedes szerette volna. Russell ki tudta védeni Norris támadásait, Alonso pedig nem tudott túljutni Hamiltonon. Négy körrel később azonban a semmiből visszatért a versenybe Sainz, és a kilencedik helyre került. A spanyol megelőzte a hétszeres világbajnokot, ez pedig akkor azt jelentette, hogy a Ferrarié az ezüst, méghozzá egyetlen pont előnnyel.

A nagydíj utolsó tíz körében a győzelmet illetően nem volt kérdés: Verstappen még kerékcserét követően is magabiztosan állt vissza az élre. Leclerc tartotta a második helyét, Russell pedig lőtávolságban követte a monacóit, őket a Norris, Pérez, Cunoda hármas üldözte. Alonso pedig túljutott Sainzon, és feljött nyolcadiknak, a csata ekkor egál volt az olasz, valamint a német istálló között.

Pérez ekkor Russell mögött menetelt, és kiváló esélye mutatkozott arra, hogy néhány körrel a futam vége előtt megelőzze a britet, ezzel segíthetett volna a Ferrarin. Azonban korábban Norris autójával érintkezett egy kanyaros kombinációban, amiért öt másodperces büntetést kapott. Ezzel pedig szinte eldőlni látszott a konstruktőri viadal.

Max Verstappen végül majd 15 másodperccel győzött, sorozatban negyedik alkalommal nyert Abu-Dzabiban. Leclerc a második, míg a mexikói büntetése miatt Russell a harmadik helyen zárt.

Végül a Mercedes nyerte a külön összecsapást, összesítésben három ponttal előzte meg a Ferrarit.

Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi (58 kör, 306,183 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:27:02.624 óra

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 17.993 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 20.328 mp h.

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 21.453 mp h.

5. Lando Norris (brit, McLaren) 24.284 mp h.

6. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 31.487 mp h.

7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 39.512 mp h.

8. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 43.088 mp h.

9. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 44.424 mp h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 55.632 mp h.

leggyorsabb kör: 1:26.993 perc (Verstappen, 45. kör)

1:26.993 perc (Verstappen, 45. kör) pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek végeredménye 22 futam után:

versenyzők:

1. Verstappen 575 pont – világbajnok

2. Pérez 285

3. Hamilton 234

4. Alonso 206

5. Leclerc 206

6. Norris 205

7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 200

8. Russell 175

9. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Pierre Gasly (francia, Alpine) 62

12. Esteban Ocon (francia, Alpine) 58

13. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 27

14. Cunoda 17

15. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 10

16. Nico Hülkenberg (német, Haas) 9

17. Daniel Ricciardo (ausztrál, Alpha Tauri) 6

18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 6

19. Kevin Magnussen (dán, Haas) 3

20. Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri) 2

21. Logan Sargeant (amerikai, Williams) 1

csapatok:

1. Red Bull 860 pont – világbajnok

2. Mercedes 409

3. Ferrari 406

4. McLaren 302

5. Aston Martin 280

6. Alpine 120

7. Williams 28

8. Alpha Tauri 25

9. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

(Borítókép: Max Verstappen 2023. november 26-án. Fotó: Jewel Samad / AFP)