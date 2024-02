Alonso nem köntörfalazott, amikor Michael Schumacherről kérdezték őt

Alonso 2001-ben debütált a Formula–1-ben, két évvel később szerezte meg az első futamgyőzelmét a sorozatban, amit 2005-ben és 2006-ban megnyert – pedig olyan riválisai akadtak, mint Kimi Räikkönen és Michael Schumacher.

A róla készült dokumentumfilmben a spanyol autóversenyző őszinteséggel beszélt a Michael Schumacherhez fűződő viszonyáról.

Ő volt az egyik legkeményebb, ha nem a legkeményebb riválisom, akivel valaha is dolgom volt a pályán. Ugyanakkor ez a harc inspiráló is volt. Amikor én még csak gokartoztam, Michael már az F1-ben versenyzett, nyert néhány bajnokságot, és amikor közeledett az F1-es debütálásom, Michael már uralta a kategóriát. Mindenki figyelte, hogyan viselkedik, hogyan reagál, hogyan öltözködik, hogyan vezet, próbáltál rájönni, hogy tud olyan sokszor nyerni. Amikor megérkeztem az F1-be, Michael volt a referenciám, és tanultam szorgosan, közben pedig készültem a napra, amikor olyan autóm lesz, mint az övé. Különleges érzés volt ellene versenyezni. Büszke vagyok rá, hogy úgy nyertem vb-címeket, hogy ő is ott volt a rajtrácson

– idézte a Marca az Aston Martin rutinos pilótáját.

Alonso arról is beszélt, hogy a Ferrari legendája fagyosan viselkedett az ellenfeleivel. „Michael nagyon kemény fickó volt, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Rendkívül rideg volt, mindig tartotta a távolságot, és mindig megpróbált megfélemlíteni. Olyan versenyző volt, akivel nagyon nehéz volt beszélgetni. Ha odamentél hozzá, szúrós szemmel nézett rád. Benne és bennem is megvolt a versenyszellem, gyakran összecsaptunk a pályán, kerék a kerék ellen harcoltunk. Kőkemény rivalizálás volt köztünk, de tiszteltük egymást” – jegyezte meg.

Michael Schumacher 2013. december 29-én szenvedett súlyos síbalesetet. Azóta a nyilvánosság elől teljesen elzárva él, családja pedig semmilyen információt nem oszt meg az állapotáról. A sportlegenda közeli hozzátartozói többször kérték az újságírókat, hogy tartsák tiszteletben a hétszeres világbajnok magánéletét.

Felesége, Corinna a 2021-ben Schumacherről készült Netflix-dokumentumfilmben csak annyit mondott férjéről, hogy a balesete óta „más, de itt van”.

Michael Schumacher testvére, Ralf Schumacher nemrég interjút adott a német Bunte magazinnak, amiben a bátyja síbalesete is szóba került.