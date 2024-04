Norris már a rajtot követően nem volt versenyben, Verstappen újabb győzelmet zsebelt be

Az F1-es mezőny 2019 után tért vissza ismét a kínai metropoliszba, amelyen először mutatkozhatott be hazai versenyző, Csou Küan-jü, a Stake Sauber 24 éves versenyzője.

A rendhagyó hétvége szabadedzéssel, majd a rövid futam kvalifikációjával kezdődött pénteken. Utóbbi a váratlan eső miatt igen izgalmasra sikeredett, és végül egy utolsó pillanatos tökéletes körrel Lando Norris, a McLaren pilótája szerezte meg a rajtelsőséget – aki egyébként kifejezetten kedveli a vizes pályán való versenyzést. Mellőle még a világbajnoki rekorder Lewis Hamilton indult, a második sort pedig a rangidős Fernando Alonso, illetve a címvédő Max Verstappen bérelte ki. Az elmúlt futamokon brillírozó Ferrari csupán az ötödik és a hetedik helyet tudta megszerezni a rajtrácson.

A 19 körös kínai futam rajtját Hamilton fantasztikusan kapta el, amivel igencsak meglepte a pole-ból induló McLaren-pilótát. A mini csatát végül a mercedeses nyerte, Norris olyannyira erőszakosan próbálta visszaszerezni az első pozíciót, hogy a sóderágyban kötött ki, így az első kör végén már csak a hetedik helyen állt. Az élen a briten kívül nem történt változás, így a pontszerző helyeken Hamilton, Alonso, Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Norris és Oscar Piastri autózott.

como é pipoqueiro esse lando norris https://t.co/JwWxVfuJ6I — gisa¡! (@szaclass) April 20, 2024

A rekorder elhúzni nem tudott, csupán két másodperc volt az előnye a nyolcadik körben az Alonson éppen túljutó hollandhoz képest, amikor csapattársa is kezdett életre kelni, és egyre inkább zárkózott Sainzra. Sőt, néhány momentummal később egy elfékezés miatt már el is illant a brit kis fölénye – nem is várt sokat a támadásra Verstappen, a kilencedik körben már ő vezette a Formula–1 történetének 13. sprintfutamát.

A győzelmet illetően nem volt kérdés – a címvédő ekkor már nyolc másodperccel vezetett –, a pódium alsó fokáért azonban nagy csata alakult ki a 15. körben a két spanyol, valamint Pérez és Leclerc között. Sainz fantasztikusan vágott be Alonso elé, ám az Aston Martin versenyzője nem arról híres, hogy könnyedén adja magát. A következő kanyarban visszavágott honfitársának, a csatát viszont a nevető harmadik, Pérez nyerte, ugyanis nem figyeltek a mexikóira, és így mindkettőjükön könnyedén túljutott. Sőt, Alonso autója meg is sérült, így pontot sem szerzett.

A harmadik helyet ezzel a Red Bull-pilóta nyerte, a verseny azonban még itt sem ért véget, az olasz istálló két versenyzője ismét keményen egymásnak feszült, olyannyira, hogy össze is értek autóik. Végül Leclerc volt az erőszakosabb és szerezte meg a negyedik helyet. Ám a monacói azonnal jegyezte a csapatrádión, hogy az esetet meg kell beszélni, ugyanis nem tetszett neki, hogy csapattársa vele ismét sokkal keményebb volt, mint bárki mással a mezőnyben.

A nyolc pontszerző helyen még a győzelmi esélyekkel induló Norris, csapattársa Piastri, és a Mercedes 25 éves versenyzője, George Russell végzett.

A szombati nap programja kilenc órakor az időmérővel folytatódik.

Végeredmény, Kínai Nagydíj, sprintfutam (19 kör, 103,569 km):

pontszerzők: