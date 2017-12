Megszakadt a Man City egyedülálló sorozata

A Manchester City 0-0-t játszott a Crystal Palace otthonában a Premier League idei utolsó játéknapján. Ezzel a Josep Guardiola csapata 18 meccs után nem tudott nyerni, így nem sikerült beállítani korábbi rekordját, amelyet még a 2014/2015-ös bajnokságban a Bayern Münchennel ért el, akkor 19 egymás utáni bajnokin sikerült nyerni, de a City így is veretlenül vezeti a bajnokságot.

A Manchester City a bajnokságban veretlenül, húszból 19 meccset megnyerve készült az év utolsó meccsére, a Crystal Palace elleni bajnokira. Josep Guardiola óvatosan kezdett, hiszen 25 gólt hagyott a kispadon, két legjobb gólszerzőjét, Raheem Sterlinget és Sergio Agüerót sem nevezte a kezdőbe.

A Crystal Palace jól is kezdett, a 9. percben A City-védő és kapus bénázott, de Benteke nem tudta kihasználni az üreskapus lehetőséget. A kontrái így is nagyon veszélyesek voltak a vendégeknek. Aztán két súlyosabb sérülés is csere borzolta a kedélyeket. A Palace csapatkapitányát, Scott Dannt hordágyon vitték le, a Cityben Gabriel Jesus pedig sírással küszködve ment le.

A brazil helyére beálló Sergi Agüero majdnem egyből gólt szerzett. A 29. percben lövése megpattant egy védőn, majd a kipattanót Kevin De Bruyne csavarta alig mellé.

A második félidőben a City egyre nagyobb erőket mozgatott meg a vezetőgól megszerzéséért. Az első negyedóra végén Sterlinget is behozta Guardiola, de a 60. percig mindössze egyetlen kaput eltaláló lövés volt, az a City oldalán.

A 62. percben hatalmas ziccert hagytak ki a vendégek. A rövid saroknál Leroy Sane kapta a labdát, de Wayne Hennessey helyén volt és a válláról pattant szögletre a labda. Próbálkozott a City, de egy csökkenő elánnal, így aztán Palace egyre többet merészkedett előre. A 77. percben aztán Andros Towsend dönthette volna el a Palace javára, de a kapuval szemben teljesen egyedül állva a lelátóra rúgta a labdát.

A 81. percben De Bruyne lábában volt a győztes gól, de 10 méteres lövését blokkolták a védők. A City még elindult egy utolsó rohamra, de aztán a csereként beálló Sterling a 16-os belül ellökte Zahát és a 90. percben 11-est rúghatott Crystal Palace, de Luka Milivojevics kihagyta, az ellentámadásból pedig majdnem helyzetig jutott a City, de lerántás és egy 18 méteres szabadrúgás lett a vége.

Abból sem lett semmi, aztán a végére egy Benteke fejes volt még említésre méltó, de gól nem esett. Ez azért is nagyon meglepő, mert a Crystal Palace ebben a szezonban az összes korábbi bajnokiján kapott legalább egy gólt. A City pedig 2013 óta ismét győzelem nélkül zárta a naptári évet. Ennél is rosszabb hír, hogy Kevin De Bruynét a legvégén rögzítő kötésben vitték le a pályáról.

A legfrissebb hírek szerint De Brunye a saját lábán hagyta el a stadiont, de két orvosi csapat is vizsgálja, rövidesen kiderült milyen állapotban van.

Premier League, 21. forduló

Crystal Palace–Manchester City 0–0