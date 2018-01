Neymar a Realban? Nem őrültség

A válogatott mérkőzések miatti szünet mindig problémás a sportlapoknak hírgyártás szempontjából, ilyenkor előtérbe kerülnek a kisebb-nagyobb (általában azért kisebb) valóságalappal bíró átigazolási pletykák. Így volt ez a 2017. novemberi szünet alatt is, amikor újra felmerült, hogy

a Real Madrid hajt Neymarra.

Valószínű, hogy ez nem egyszerű pletyka, és tényleg előfordulhat, hogy a brazil sztár a 2018-as oroszországi vb után vagy a nem sokkal távolabbi jövőben a Real Madridhoz igazol. Annak ellenére, hogy csak fél éve került 222 millió eurós transzferdíjjal, csúcsot döntve a francia Paris Saint-Germainhez a Barcelonától. Nagyon is fontos, hogy honnan, mert az egész Real–Neymar-ügylet kulcsa a Madrid nagy ellenfele, a Barca lehet.

A spanyol lapok, élükön a madridi Marcával, november 11-én írták, hogy a Real 200 millió eurót különített el a brazil megszerzésére. A pletykát erősítette az is, hogy állítólag Neymar összeveszett a PSG vezetőedzőjével, Unai Emeryvel, bár ezt a Japán elleni barátságos meccs utáni sajtótájékoztatón sírva tagadta. Hogy összevesztek, minden bizonnyal túlzás, de nyári érkezése óta hetente cikkeznek arról, hogy Emery nem álmai edzője. Nem jönnek be neki a spanyol edzésmódszerei, az, hogy sokkal kötöttebb és szigorúbb nála minden, mint a Barcánál volt.

Akár van problémája Párizsban, akár nincs, láthatóan megviselik a dolgok, és valami nincs rendben a klubjánál. Korábban Edinson Cavanival is összeveszett azon, hogy melyikük rúgja a tizenegyeseket és a szabadrúgásokat.

A pletykák kapcsán a Real brazil válogatottja, Casemiro elmondta: örömmel látnák Madridban honfitársát. Nyáron is ezt mondta, még mielőtt Neymar a PSG-be ment volna. Casemiro két nyilatkozata között a Real csapatkapitánya, Sergio Ramos is udvarolt a brazilnak:

„Szeretek a legjobbakkal játszani, és Neymart mindenképp közéjük sorolnám.

Talán könnyebb volt neki a PSG-hez menni előbb, és nem egyből a Real Madridba.

Ezek egyéni döntések, soha nem tudhatod, mi zajlik pontosan. De mi tárt kapukkal várjuk, ha ide szeretne jönni."

Bizony, lehet, hogy Ramos a titok nyitját pedzegette. Augusztusban olvasni lehetett arról, miszerint a PSG csak egy állomás a Barcelona és a Real Madrid között, arra ugyanis semmi esély nem lett volna, hogy a Madrid közvetlenül a katalánoktól vegye meg Neymart. Túl nagy a rivalizálás a két klub között.

Jó, ha tudjuk, 2011-ben Neymar nagyon közel állt ahhoz, hogy a Real Madridhoz igazoljon. 2006-ban, egy évvel azután, hogy a spanyolok megvették Robinhót a Santostól, a szintén Santos-nevelésű, 13 éves Neymar próbajátékon volt Madridban, ahol 19 napot töltött el – akkor még pályán láthatta a mostani edzőt, Zinedine Zidane-t is a Realban.

A látogatás után megvalósulni látszó álomról beszélt az ESPN Brazilnak, persze egy 13 éves gyerek könnyen gondolhatja meg magát, mire profi klubig jut. Utána még a brazil U16-os válogatott játékosaként is arról nyilatkozott, a Real Madridban szeretne játszani.

2011-ben, 19 évesen centikre volt a Real-igazolástól, orvosi vizsgálaton is átesett a csapatnál, de maradt a Santosnál, hogy aztán 2013-ban a Barcelonához szerződjön. Természetesen a Real akkor is érdeklődött iránta, de talán pont attól a furcsa szerződési struktúrától riadt vissza, ami miatt Neymart, az apját, illetve a Barcelonát is bíróság elé rángatták nemrég.

2013 előtt, amikor úgy nézett ki, hogy a madridiakhoz kerül, Wagner Ribeiro volt az ügynöke, aki történetesen közeli barátja a Real-elnök Florentino Péreznek. Ő mesélte el tavasszal, hogy zajlottak az ügyletek. Ribeiro, Neymar apja és a futballista teljes sleppje úgy tervezte, a tehetség Madridban folytatja, pláne Florentino Pérez,

csakhogy Neymar Messiért, így a Barcáért lelkesedett.

2013-ra szakított is a Neymar-tábor és Ribeiro, ám most újra ő képviseli a brazilt, vagy legalábbis sokat segít Neymar Seniornak, aki hivatalosan a fia ügynöke. Nem kell lángésznek lenni, hogy kitaláljuk, a futballista és a Madrid hogy került újra kapcsolatba.

A pletykavonat utána sem állt le, november végén, miután 7-1-re legyőzték a Celticet a Bajnokok Ligájában, Neymar szitkozódva hagyta el a mixzónát, mert arról kérdezték, hogy tényleg szó van-e a Realba igazolásáról.

Aztán decemberben Olaszországban került elő újra a téma: a Juventus-csatár Paulo Dybala ügynöke vázolt fel egy forgatókönyvet, miszerint az argentin játékos a PSG-be igazolhat a közeljövőben, ahol pont Neymar Madridba távozásával üresedik majd meg egy hely.

A PSG-nek – első blikkre – nem nagyon érné meg egy évre ekkora összegért megvenni a brazilt, de hát Neymar a Santosnál és a Barcelonánál is kierőszakolta már, hogy elengedjék. Arról nem beszélve, hogy Neymart csak papíron vette meg a PSG, a 222 millió eurót maga a katari állam csengette ki. Nekik ez az összeg nem pénz. Ha Neymar 350 millióba vagy 500 millióba került volna, vagyis annyi lett volna a kivásárlási záradékában, azt is simán kicsengetik.

Sőt – és itt jön be a Real Madrid –, akkor is kicsengetik, ha tudják, Neymar valószínűleg csak egy szezont játszik náluk. Ha meg még egyet, akkor végképp.

A PSG egy-két év alatt megnyerheti a Bajnokok Ligáját, ami a céljuk, és ők ehhez az egyenes útnak Neymar megszerzését tartották.

Persze ők sem hülyék, és nem válnának meg tőle ingyen, de ha Neymar aztán a Realba vágyik, és ők nagyjából megkapnák a belefeccölt 200 milliójukat – amit Madridban, mint hallhattuk fentebb, félretettek –, nem valószínű, hogy akarata ellenére Párizsban tartanák. Pláne, ha Neymar teljesíti küldetését, és a PSG egy-két éven belül BL-győztes lesz.

Kérdés: ha a Barcelonától pont azért ment el, hogy kilépjen Lionel Messi árnyékából, akkor miért menne tovább Madridba korunk másik legnagyobb játékosa, Cristiano Ronaldo mellé?

A két szituáció nem ugyanaz, mondhatni, teljesen más. Barcelonában egy topon lévő Messivel játszott együtt, az argentin a nyáron lett 30 éves. Madridban a 33 éves Ronaldo várná, ha 2019 nyarán csatlakozna, a 34 éves. Ez már sokkal inkább a staféta átadásáról szólna a portugál szemszögéből.

Még egy indok, hogy a Real–Neymar-deal nem hülyeség: a Madridnak kell egy szélső. Vagy inkább kettő. Gareth Bale-lel négy éve próbálkoznak, be is jött nagyjából, rögtön érkezése után megnyerték a BL-t, de a walesi másfél vagy inkább jó két éve csak szenved: többet volt sérült, mint nem.

Neymar és C. Ronaldo pozíciója elméletileg üti egymást, mindkettő a bal szél felé érzi legjobban magát, csakhogy Ronaldo a legutóbbi, igen sikeres szezonjában már sokkal inkább volt csatár, így a bal oldalt szívesen átengedné a brazilnak.

Beszélhetnénk még Neymar 40 millió eurós fizetéséről, amit a katariak simán kipengetnek, de ne gondoljuk, hogy ez Madridban problémát jelentene, ha arra kerül a sor, hogy Neymar kész magát elkötelezni. A Real azért messzebb van Spanyolországtól, mint a PSG Katartól, de nem annyival, hogy ez a gázsi gondot jelentsen.

A nyár még messze van, a 2019-es végképp, készüljünk fel rá, hogy a Neymar-sztori folytatódni fog. Főleg, hogy már Zidane is róla beszél. Az edző egy november közepi sajtótájékoztatóján szólalt meg, diplomatikus volt, de egyáltalán nem elutasító.

Neymar nagyon jó futballista. Nálam játszanak a legjobbak, jelenleg csak azokra koncentrálok, akik itt vannak. De hogy mit hoz a jövő, ki tudja?

2018-ba lépve sem csengett le a Neymar–Real-sztori: az év első hetének híre, hogy a Madrid Toni Kroost is hajlandó pénzzé tenni a nyáron, hogy finanszírozza a brazil érkezését. Kroos Zidane kulcsembere, de nem pótolhatatlan a középpályán, és 28 évesen a mindig visszafogott Transfermark.de szerint is 80 millió eurót ér.