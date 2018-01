Nyugalom, Anglia nem dől be a videónak

1-1 után tizenegyesekkel jutott tovább szerda este a Chelsea hazai pályán a másodosztályú Norwich City ellen az FA Kupában. Nagy meccs volt, a Norwich a 93. percben vitte hosszabbításra a dolgot, aztán ki is húzta a szétlövésig.

Nem kis szerencsével, ugyanis a Chelsea kétszer is büntetőt kaphatott volna, ha a játékvezető használja a videóbírót, vagy ha a videóbírósok másképp ítélik meg a kétes szituációkat. Sosem fog kiderülni, melyik verzió történt meg, ami biztos, hogy

a 92. percben Willian kapott sárgát tizenhatoson belüli műesésért,

a 117.-ben Pedro, ő második sárgát, ezzel ki is állították,

a 120.-ban Morata, ő megreklamálta, így azonnal jött a második sárga, azaz a piros.

Pedro esete egyértelmű, kontakt sem volt, jogos sárga, mivel a második volt, piros.

Williannál viszont már más a helyzet, a videón látszik, hogy a védő lábszára és a középpályás lábfeje találkozott. Graham Scott bíró műesésnek vélte, ő maga vissza nem nézte, hogy visszanézette-e a videósokkal, nem tudni. Mindenesetre a sárgát kiosztotta szimulálásért, ami, még ha büntetőt nem is ad, erős.

A braziléra még rá lehet mondani, hogy nem egyértelmű, Morata esetére viszont nagyon nehezen: a spanyol megverte a védőjét, bement a tizenhatosra, a védő elkapta a vállát. Ő elesett, a bíró nem hogy videózás, gondolkodás nélkül sárgát adott neki. Majd a visszaszólásért még egyet. Közben az élő közvetítésben három kamerából mutatták meg a faultot. Elég abszurd volt.

Lehet, hogy Morata tovább tudott volna menni, persze, de ha lendületben fognak vissza valakit akár csak egy pillanatra is, az elég ahhoz, hogy utána beérjék, ne tudja megcsinálni a cselt, ne tudjon lőni, stb. Azaz hogy a veszélyhelyzetet jelentősen csökkentsék. Ez történt a volt Real-csatárral is. A bíró viszont nem így gondolta, bár valószínűleg nem is gondolkozott ezen: nem kétséges, közre játszott, hogy három perccel korábban akarta átverni őt egy másik spanyol. Idegből lezavarta Moratát is.

Nagyobb botrány nem lett, mert a Chelsea tizenegyesekkel végül továbbment, de edzőjük, Antonio Conte természetesen kritizálta a játékvezető döntéseit, és főleg azt, hogy a videó sem segített, ha figyelembe vette egyáltalán Graham Scott.

A Chelsea-tréner a willianos szituációt emelte ki.

A bíró gyorsan döntött Williannál, azaz egyáltalán nem kételkedett. Ha fejleszteni akarják a videós rendszert, várni kell egy kicsit, és megkérdezni az embert, aki a videót nézi. Fel kellett merülnie, hogy volt valami, mert mintha rúgtak volna Willian felé. Lehet, hogy nem büntető, de jobb az ilyet megnézetni a videóssal.

Scott reakciója a klasszikus "láttam én, hogy mi történt, ne dumáljon nekem senki" hozzállás volt, ami az angol bíróknál a legbevettebb egész Európában. Ha ezen nem sikerül változtatniuk, sőt, ha nem is akarnak változtatni, a videóbíró bevezetése teljesen értelmetlen.

A videózást a szezon elején a Serie A-ban és a Bundesligában kezdték el alkalmazni. A németeknél kvázi tökéletesen bejött, 37 esetben segítette hozzá a bírókat a helyes döntéshez. Az olaszoknál még többször, ötvenkétszer, ami kiváló szám annak ellenére is, hogy náluk voltak videózás utáni tévedések.

Angliában, úgy tűnik, teljesen más a hozzáállás, konzervatív, ami nem meglepő, hát Anglia, ugye.

A Mirror szavazásán, hogy a videóbíró megreformálja-e a futballt, vagy tönkreteszi azt, előbbire 44 százalék, utóbbira az olvasók 56 százaléka voksolt.

Vagyis a brit drukkerek több mint felének nem kell a videóbíró.

Több mint minden második ember azt mondja, vigyék innen, majd a sporttárs a pályán tudja - miközben az elmúlt 25-30 évben hetente záporoztak a tévén visszaismételt bírói melléfogások.

Az olvasók álláspontja főleg az után érthetetlen, hogy kedden láthatták a rendszer hasznát, első kritikus angliai döntése ugyanis kiváló volt, nem létező lest szúrt ki, amit a partjelző beintett. A Leicester-Fleetwood Town FA Kupa-meccsen a bíró el is vette volna a Leicester második gólját, de beszélt a videósokkal, akik látták a megdönthetetlen bizonyítékot, hogy nem volt les. Hallgatott rájuk, megadta a találatot, kijavított egy komoly tévedést. 1-0 helyett 2-0-ra vezetett a Leicester, ez lett a végeredmény is.

Néhány meccsből persze komoly következtetést levonni legtöbbször nem érdemes, végül is csak egy meccs volt, ahol nem tudtak, vagy inkább nem akartak megbirkózni a videózással.

Kedden, a Bristol City-Manchester City Ligakupa-meccsen szerepel legközelebb a videóbíró, szerdán pedig újra a Chelsea-vel találkozik, amikor ugyanennek a kupának a másik elődöntőjén Contéék az Arsenallal játszanak. Ráadásul igen éles meccsen, mert 0-0-ról indul a párharc.

Utána hétvégén folytatódik az FA Kupa és a videóbíró hódítása Angliában. A Premier League-ben csak augusztustól vezetik be, ha addig elégedettek lesznek vele.