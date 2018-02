Őrült 15 percet hozott a Liverpool–Tottenham vége

A Liverpool a 3. és 91. percben is vezetett, de végül 2-2-t játszott a hajrában két vitatható tizenegyest is kapó Tottenham Hotspurral az angol bajnokság 26. fordulójában.

A Liverpool elég gyorsan vezetést szerzett. Mohamed Szalah csapott le egy flegmán hazaadott labdára és simán megoldotta a ziccerhelyzetet a harmadik percben.

A 'Poolnak tökéletesen megfelelt az egygólos előny, a második félidőben egyáltalán nem erőltették a támadásokat, teljesen átadták a területet a Tottenhamnek, ami 70 százalékban is birtokolta a labdát, de különösen veszélyes helyzetig azért nem jutott.

A meccs minden drámája az utolsó negyedórába szorult. Először az alig pár másodperce beállt Wanyama lőtt bombagólt a 80. percben, a Liverpool-kapus által kiöklözött labdára csapott le a cserejátékos.

Az 1-1 után a hazai csapat is újra élénkebben játszott, de a Tottenham került közel az egyenlítéshez. A 87. percben hosszas egyeztetés után a partjelző és a bíró 11-est ítélt. Karius kapus valóban hozzáért a támadó Harry Kane-hez, de azon is ment a vita, hogy előtte már lest is intett a partjelző.

A büntető Kane végezte el, de egyenesen a kapu középén maradó Kariusba bombázta. A Liverpool ezután feltámadt, és a 91. percben Szalah tört erőszakosan a kapu felé, és négy védőt átfűzve be is vágta a labdát.

A 'Pool már ünnepelte volna a győzelmét, de a 95. percben a Tottenham újabb 11-est kapott. A 16-oson Lamela került földre, miután a lábát is visszahúzó Van Dijk hozzáért, a partjelző szerint szabálytalanul. A büntetőhöz újra Kane állt oda, ezúttal nem hibázott, így lett meg neki a századik Premier League-gólja.

A meccs végén Jürgen Klopp Liverpool-edző azt nyilatkozta, hogy egyszerűen nem tudnak azzal mit kezdeni, hogy Jonathan Moss játékvezető is a figyelem középpontjába akart kerülni.

A két csapat döntetlenje után a harmadik helyért szoros verseny alakult ki, a harmadik Liverpool 51, a negyedik Chelsea 50, az ötödik Tottenham 49 pontos.