Coutinho belőtte első gólját, döntős a Barca

Az abszurd körülmények is nehezen fogtak ki rajta.

1-0-ás előnnyel ment a Barcelona a Valencia elleni kupavisszavágóra csütörtök este, a döntő volt a tét.

Az első félidőt úgy ahogy van elfelejthetjük, a Valencia csak kontrára játszott, teljesen átadta a területet és a kezdeményezés lehetőségét a Barcának. Ami persze életlen volt, mint szinte mindig ebben a szezonban a szünetig. Egy Valencia-léc volt a legnagyobb esemény, amúgy nem is alakult ki nagy helyzet.

A félidőben André Gomest Coutinho váltotta, és nem kellett öt perc, hogy kiderüljön, miért. Luis Suarez nagy csellel ment el a bal oldalon, hajszál pontosan keresztezett a hosszúra, estében érkezett Coutinho, és a hosszúba rúgta a labdát földön fekve. Ez volt az első gólja a Barcelonában.

0-1, a Valenciának hármat kellett volna lőnie a továbbjutáshoz.

Nem igazán látszódott, hogy hinnének benne, jött ugyan legjobbjuk, a kissé sérült Goncalo Guedes, de ő sem tudott segíteni. Csak majdnem, a Barca-cserekapus Cillessen a szezon védését mutatta be, megmentve csapatát az 1-1-től.

A 82.-ben újra Suarez cselezte tisztára magát, tökéletes passzt adott Rakiticnek, aki középről, nagyon könnyű helyzetből a jobb alsóba helyezett. 0-2.

A Barcába a vadonatúj igazolás, Yerry Mina ezek után nyugodtan állhatott be a fájós térdő Piquet helyére. Első meccse volt a kolumbiai középhátvédnek.

A Barcelona 2-0-ra nyerte a meccset, 3-0-val jutott be zsinórban ötödik Spanyol Kupa-döntőjébe. Az utóbbi hármat megnyerte, most a Sevilla lesz az ellenfele. Két éve is Barca-Sevilla volt, 2-0 lett, de csak hosszabbításban.