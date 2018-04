Senki nem mondja úgy a semmit, mint Georges Leekens

Georges Leekensnek mintha a semmitmondás lenne az anyanyelve. A magyar válogatott szövetségi kapitánya kinevezése első pillanatától szédítő bőséggel hinti a közhelyeket, az aranyigazságok áradó özönébe egyedül Orbán Viktor turbófokozatú magasztalása csempész némi eredetiséget.

Nem hiába mondták róla, hogy egy igazi profi. Leekensnek semmi olyan nem hagyja el a száját, amibe bele lehetne kötni, mert hiába beszél rengeteget, valójában nem mond semmit. Ha a panelek sűrű erdejéből nem bukkanna elő időről időre Csányi vagy Orbán, a legtöbbször ki sem derülne, hogy a magyar válogatottról van szó. Még a kazah meccs előtt is képes volt az ellenfél lebecsülésének veszélyéről értekezni, mintha ez tényleg létező probléma lenne azok után, hogy egy év alatt kaptunk ki Luxemburgtól és Andorrától.

Igazi rutinos vén róka, akit egy pillantra sem lehet zavarba hozni. Ha arra van szükség, szemrebbenés nélkül állapítja meg a korábban puffogtatott bölcsesség ellenkezőjét.

A profi edző egyik legfontosabb erénye a lojalitás:

"Magyarországon minden adott a sikeres munkához. Ez egy fantasztikus és biztonságos ország, amelynek nagyszerű vezetői vannak, csodás stadionjai és múzeumai. Csányi Sándorral még a szerződés aláírása előtt találkoztam, aztán később Orbán Viktorral is beszéltem, mindketten sokat tettek már eddig is a magyar labdarúgásért és az országért. A miniszterelnök ugyanúgy szereti a zenét, mint én, és igaza van, amikor a futballistákat művészeknek nevezi. Az itteni embereknek nagyon fontos a labdarúgás, ahogy a miniszterelnöküknek is, aki rengeteget tesz érte, illetve a többi sportágért is. Azt gondolom, hogy bíznunk kell a két elnökben, Magyarország miniszterelnökében és az MLSZ elnökében, hinnünk kell bennük, mert ők mindketten nagyszerű vezetők, és az önök országának, ahogy Belgiumnak is, ilyen nagyszerű vezetőkre van szüksége."